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Жизнь

Петров день 2019: что нельзя делать в праздник

В 2019 году Петров день — 12 июля. Это православный праздник, у него есть много названий: например, день Петра, Петров и Павлов день. 12 июля завершается Петров пост. Рассказываем, в чем суть праздника и что можно и нельзя делать в Петров день 2019.

Православная церковь
Православная церковь
ССО

Кто такие Петр и Павел

Святые Петр и Павел в православной церкви считаются первоверховными апостолами.

Петр был одним из самых ревностных учеников Христа, а Павел пришел к христианству позднее и не входил в число двенадцати апостолов. Петр и Павел проповедовали христианскую веру во многих странах и привели к ней множество людей. Согласно церковному преданию, они умерли мученической смертью с разницей в год в один и тот же день. Поэтому день памяти Петра и Павла один — 12 июля.

Что нужно делать в Петров и Павлов день

В день Петра и Павла, как и в любой другой православный праздник, желательно сходить в церковь и помолиться. День лучше посвятить душеполезным делам и общению с близкими и друзьями.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

Что нельзя делать в Петров день

12 июля, в Петров и Павлов день завершается Петров пост. Этот праздник в пост не входит, но если он приходится на среду или пятницу — нужно поститься. В 2019 году Петров день приходится на пятницу, поэтому в этот день нельзя есть пищу животного происхождения.

Особенных церковных запретов, связанных с празднованием дня Петра и Павла, нет.

В этот день нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать. Не стоит злоупотреблять алкоголем.

В интернете распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, шить, делать уборку. Это не так. Но если есть возможность, нужно сходить в храм на службу и помолиться.

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