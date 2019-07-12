Петров день 2019: что нельзя делать в праздник

Кто такие Петр и Павел
Святые Петр и Павел в православной церкви считаются первоверховными апостолами.
Петр был одним из самых ревностных учеников Христа, а Павел пришел к христианству позднее и не входил в число двенадцати апостолов. Петр и Павел проповедовали христианскую веру во многих странах и привели к ней множество людей. Согласно церковному преданию, они умерли мученической смертью с разницей в год в один и тот же день. Поэтому день памяти Петра и Павла один — 12 июля.
Что нужно делать в Петров и Павлов день
В день Петра и Павла, как и в любой другой православный праздник, желательно сходить в церковь и помолиться. День лучше посвятить душеполезным делам и общению с близкими и друзьями.
Что нельзя делать в Петров день
12 июля, в Петров и Павлов день завершается Петров пост. Этот праздник в пост не входит, но если он приходится на среду или пятницу — нужно поститься. В 2019 году Петров день приходится на пятницу, поэтому в этот день нельзя есть пищу животного происхождения.
Особенных церковных запретов, связанных с празднованием дня Петра и Павла, нет.
В этот день нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать. Не стоит злоупотреблять алкоголем.
В интернете распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, шить, делать уборку. Это не так. Но если есть возможность, нужно сходить в храм на службу и помолиться.