Певец Андрей Губин вернется на сцену спустя 15 лет

Популярный артист 1990-х годов Андрей Губин вновь вернется на сцену, об этом сообщил журнал StarHit со ссылкой на приятеля и саунд-продюсера исполнителя Тараса Ващишина.

«У Андрея всё хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится», — рассказал продюссер.

Ващишин несколько дней назад опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с Губиным, под которым намекнул на возвращение певца на сцену хештегами #вернисьандрей и #хорошиеновости.

Андрей Губин, автор и исполнитель песни «Мальчик-бродяга» и других хитов, исчез из радио- и телеэфиров в 2000-х годах из-за проблем со здоровьем: медики поставили ему диагноз «левосторонняя прозопалгия лица».

Это заболевание нервной системы, в связи с которым человек испытывает постоянные лицевые боли. Возникает болезнь от постоянного переутомления, недосыпания и хронического стресса. Последний альбом Андрея Губина вышел в 2002 году. Сейчас певцу 46 лет.