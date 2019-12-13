Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 декабря -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Певец Андрей Губин вернется на сцену спустя 15 лет

Популярный артист 1990-х годов Андрей Губин вновь вернется на сцену, об этом сообщил журнал StarHit со ссылкой на приятеля и саунд-продюсера исполнителя Тараса Ващишина.

Андрей Губин.
Андрей Губин.
открытые источники

«У Андрея всё хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится», — рассказал продюссер.

Ващишин несколько дней назад опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с Губиным, под которым намекнул на возвращение певца на сцену хештегами #вернисьандрей и #хорошиеновости.

Андрей Губин, автор и исполнитель песни «Мальчик-бродяга» и других хитов, исчез из радио- и телеэфиров в 2000-х годах из-за проблем со здоровьем: медики поставили ему диагноз «левосторонняя прозопалгия лица».

Это заболевание нервной системы, в связи с которым человек испытывает постоянные лицевые боли. Возникает болезнь от постоянного переутомления, недосыпания и хронического стресса. Последний альбом Андрея Губина вышел в 2002 году. Сейчас певцу 46 лет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость