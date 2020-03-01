Певец Сергей Лазарев на музыкальном шоу раскричался на автора песни «Дорогие мои старики»

Популярный певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе». Ему показалась несправедливой оценка члена жюри Симона Осиашвили, который раскритиковал участницу за «недушевность» исполненной песни, пишут РИА Новости.

Конфликт разгорелся после того, как конкурсантка исполнила композицию на иностранном языке. Автор песни «Дорогие мои старики» Осиашвили сказал, что на шоу лучше исполнять только русские песни, поскольку они «более душевные».

Сергей Лазарев критики не вытерпел и заступился за участницу. «Вы рубите дорогу классному исполнителю, потому что Вы хотите русских песен! Вы рубите судьбу человека», — раскричался певец.

Он заявил, что участница конкурса, спевшая на английском, выступила отлично. «Когда такое происходит у меня на глазах, я просто не могу, я готов рвать и метать, это несправедливо!» — негодовал Лазарев.

Эмоциональный ролик певец выложил в своем Instagram, пояснив, что имеет свою четкую позицию и всегда готов ее аргументированно отстаивать.