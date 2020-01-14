Певица Диана Гурцкая исполнила мечту юного барнаульца

Певица подарила Ярославу фирменный конструктор Lego «Звездные войны» для программирования. С помощью такого конструктора можно запрограммировать на планшете любую модель. Это очень сложная техническая новинка на рынке робототехники, сообщает сайт правительства края.

По словам мамы Юлии Букиной, с новогодним подарком все произошло спонтанно. Особо на подарок в семье не рассчитывали.

«Мы являемся представителями некоммерческой организации „Дети растут“, и получилось так, что по рабочим моментам мы информировали родителей с детьми о всероссийской акции „Елка желаний“. Я спонтанно заполнила анкету на сайте и отправила ее. Для сына это был секрет. И вдруг мы узнаем, что наша семья оказалась в числе тех, кому вручат подарок в рамках акции. Чудеса в жизни случаются, надо обязательно верить в них и детям, и взрослым», — поделилась она.