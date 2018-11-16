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Жизнь
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Певица Елена Ваенга попала в больницу

Певицы Елена Ваенга опубликовала несколько постов в Инстаграм о том, что находится в реанимации, сообщает РЕН-ТВ.

Елена Ваенга.
Елена Ваенга.
vaenga.ru.

На снимке изображена сама Ваенга с закрытыми глазами. В качестве места геолокации была указана «Реанимация».

Женщина сопроводила фото подписью: «Вот так выглядит умирающая боль… жалейте только время… и слезы детей, сем бы он не оправданывыхожу из больницы и бью тату ответственность, честь, вера, преданность, и имя сына ИВАН». (Орфография и пунктуация сохранены).

Позднее появилась еще одна странная фотография — тарелка с блинами на фоне окна в лес. «Воспоминания моей жизни…» -—написала певица и отметила место — Введенская больница.

Фанаты Ваенги начали активно желать ей выздоровления и беспокоиться о ее здоровье. После этого в блоге Ваенги появилось изображение черного квадрата, комментарии были отключены.

Интрига разрешилась постом с видео, где певица Ваенга в халате сидит на больничной кровати и играет на гитаре, а в палате рядом с ней танцуют ее мама и маленький шестилетний сын.

Рука певицы забинтована. «Выписка», — написала Ваенга.

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