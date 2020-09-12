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Жизнь

Певица Пелагея умилила соцсети пляжным фото с дочкой Тасей

Певица Пелагея отдохнула в Турции и выложила несколько фотографий с пляжа с трехлетней дочкой Таисией, чем умилила своих поклонников.

Перед барнаульцами выступила Пелагея. 28 июня 2015 года.
Перед барнаульцами выступила Пелагея. 28 июня 2015 года.
Наталья Вязанцева

На одном из кадров девочка нежно целует свою маму.

«Если вы хотите преуспеть — наденьте шляпу» Поля с Тасей отдохнули, набрались хороших энергий", — написала певица.

Фанаты Пелагеи рассыпались в комплиментах: «Какая прелесть-то! Храните эти счастливые моменты в себе каждую секунду. Все обязательно всегда будет хорошо!», «Какие же вы красивые и счастливые!», «Ну какая Тася замечательная девочка!», «Какие вы с Тасей очаровательные», — написали комментаторы под фото.

Таисия — дочь Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Девочка родилась в 2017 году. Зимой 2019 года супруги сообщили о разводе.

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