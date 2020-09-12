Певица Пелагея умилила соцсети пляжным фото с дочкой Тасей

На одном из кадров девочка нежно целует свою маму.
«Если вы хотите преуспеть — наденьте шляпу» Поля с Тасей отдохнули, набрались хороших энергий", — написала певица.
Фанаты Пелагеи рассыпались в комплиментах: «Какая прелесть-то! Храните эти счастливые моменты в себе каждую секунду. Все обязательно всегда будет хорошо!», «Какие же вы красивые и счастливые!», «Ну какая Тася замечательная девочка!», «Какие вы с Тасей очаровательные», — написали комментаторы под фото.
Таисия — дочь Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Девочка родилась в 2017 году. Зимой 2019 года супруги сообщили о разводе.