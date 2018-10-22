Певицу Аниту Цой срочно госпитализировали

Певицу Аниту Цой госпитализировали в Краснодарском крае. Об этом артистка сообщила в своем Instagram, однако сейчас пост недоступен, пишет РИА Новости.

«К великому сожалению, концерты в Уфе, Набережных Челнах, в Самаре и Казани переносятся. Я прошу прощения. Попала в больницу. Госпитализирована», — написала Анита Цой.

По данным Пятого канала, певица пожаловалась на острую боль в области поясницы. Медики считают, что, возможно, это результат воспалительного процесса в организме.

Аниту Цой должны доставить в Москву, ей может понадобиться хирургическое вмешательство.

По словам концертного директора Дмитрия Бушуева, у певицы обострилась желчнокаменная болезнь, ей нужна операция.