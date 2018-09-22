Поклонники Цоя осудили Шнурова за клип, снятый ради рекламы

Группа «Ленинград» сняла ролик на трек «Цой». В нем она предложила рекламу банка и алкоголя, а также оригинальную запись солиста группы «Кино». Поклонники Цоя возмущены, пишет Lenta . Работа команды Шнурова стремительно набирает дизлайки в YouTube.

В клипе Сергей Шнуров сыграл роль веселого капитана космического корабля, который потерпел крушение. Он заказывает бургер, расплачиваясь картой рекламируемого банка. Он откупоривает шампанское и дурачится с симпатичным инопланетянином.

В конце, когда корабль взрывается от столкновения с Tesla Roadster, отправленным в космос Илоном Маском и компанией SpaceX в феврале, Шнурова подбирает корабль рекламируемого банка. В финале клипа Шнурова спасают инопланетяне, и звучит отрывок из песни группы «Кино» «Дальше действовать будем мы».

Клип посмотрели более 700 тысяч пользователей. Из них 21 тыс. поставили лайки и 55 — дизлайки. В комментариях можно встретить такие реплики: «Клип называется не «Цой» а «отцтой"﻿. «Шнур умер еще при жизни. Цой жив даже после смерти». «Такого фиаско Шнуров еще не терпел﻿".