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Жизнь

Певица Диана Арбенина призвала помочь лесам Алтая

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина призывает фанатов и поклонников перевести любую сумму во всемирный фонд дикой природы (WWF) и поддержать сбор помощи диким лесам Алтая.

Диана Арбенина выступила в Барнауле.
Диана Арбенина выступила в Барнауле.
Евгения Валерьева

Акция проходит в рамках совместного проекта WWF и cервиса благотворительности Добро Mail.ru «Марафон Добрых дней».

Диана Арбенина стала первой участницей. В честь своего дня рождения, который был 8 июля, певица призвала всех неравнодушных поддержать cбор помощи диким лесам Алтая и пожертвовать средства на современную технику для предотвращения пожаров и борьбы с браконьерами.

«Сохранение среды обитания — будь то лес или река — наш долг перед детьми и природой. Поэтому на мой день рождения приглашаю вас обратить внимание на проект по сохранению диких лесов Алтая», — сказала она.

Сервис «Добрый день» запущен на Добре Mail.ru в 2018 году и не берет комиссию с пожертвований.

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