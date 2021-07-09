Певица Диана Арбенина призвала помочь лесам Алтая

Акция проходит в рамках совместного проекта WWF и cервиса благотворительности Добро Mail.ru «Марафон Добрых дней».

Диана Арбенина стала первой участницей. В честь своего дня рождения, который был 8 июля, певица призвала всех неравнодушных поддержать cбор помощи диким лесам Алтая и пожертвовать средства на современную технику для предотвращения пожаров и борьбы с браконьерами.

«Сохранение среды обитания — будь то лес или река — наш долг перед детьми и природой. Поэтому на мой день рождения приглашаю вас обратить внимание на проект по сохранению диких лесов Алтая», — сказала она.

Сервис «Добрый день» запущен на Добре Mail.ru в 2018 году и не берет комиссию с пожертвований.