Певца Тима Белорусских задержали за хранение наркотиков

По данным следствия, Белорусских задержали ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске.
«Применена мера пресечения в виде залога. Проведены неотложные следственные действия, назначены химические и судебно-генетические экспертизы, производство которых поручено экспертам Государственного комитета судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СК.
Ранее СМИ сообщали, что у Белорусских нашли 2 кг гашиша.
Сам певец опроверг сообщения прессы о своем задержании. Он сказал подписчикам в Instagram, что находится дома и пишет музыку.
«Ребятки, заявляю вам открыто в лоб: все, что вы читаете и где-то видите, — неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом», — говорит он.
Белорусских также добавил, что «наркотики — это плохо».