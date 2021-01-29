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29 января
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Жизнь

Певца Тима Белорусских задержали за хранение наркотиков

Представители управления СК по городу Минску заявили о том, что известный певец Тима Белорусских был задержан с 0,4 г гашиша. Против звезды заведено уголовное дело о хранении наркотиков, максимальное наказание по которому составляет пять лет, пишет РБК.

Тима Белорусских.
Тима Белорусских.
www.instagram.com/timabelorusskih

По данным следствия, Белорусских задержали ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске.

«Применена мера пресечения в виде залога. Проведены неотложные следственные действия, назначены химические и судебно-генетические экспертизы, производство которых поручено экспертам Государственного комитета судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СК.

Ранее СМИ сообщали, что у Белорусских нашли 2 кг гашиша.

Сам певец опроверг сообщения прессы о своем задержании. Он сказал подписчикам в Instagram, что находится дома и пишет музыку.

«Ребятки, заявляю вам открыто в лоб: все, что вы читаете и где-то видите, — неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом», — говорит он.

Белорусских также добавил, что «наркотики — это плохо».

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