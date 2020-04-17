ПФР: что важно знать при оформлении пособия на ребенка до трех лет

Выплату могут получить все семьи с детьми, которые получили право на материнский капитал до 1 июля 2020 года. В том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Помощь предоставляется только на детей до трех лет (в том числе, которым исполнится три года в апреле-июне 2020 года). Если в семье один ребенок — выплачивается 5 тыс. рублей в месяц, если два — 10 тыс. рублей в месяц, и так далее.
Можно. Согласно законодательству, право на ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенок родится 30 июня текущего года, то семья автоматически получит право на ежемесячную помощь. Если же это случится на день позже (1 июля), то семья получит право на материнский капитал, но на дополнительную выплату — нет.
Можно. Факт наличия или отсутствия у родителя государственного сертификата на материнский капитал не влияет на возможность получения им ежемесячной выплаты. Если сертификата еще нет, но право на него есть — органы Пенсионного фонда оформят, рассмотрят и примут решение об осуществлении ежемесячной выплаты.
Дополнительная ежемесячная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи и не уменьшает размер материнского капитала.
Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат.
Для того, чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в Личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.
Общий период, в течение которого можно обратиться за выплатой, составляет почти полгода. Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября текущего года и предоставит выплаты за все месяцы, с апреля по июнь, при наличии у семьи соответствующего права.
Если заявление подано через Личный кабинет на сайте ПФР или портал Госуслуг, то уведомление о статусе рассмотрения заявления появится там же. Чтобы оно пришло автоматически, необходимо убедиться, что в Личном кабинете настроена подписка на уведомления. Если заявление было подано лично в клиентской службе ПФР, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. При этом узнать о принятом положительном решении можно и самостоятельно, позвонив по телефону в орган ПФР, где было подано заявление. В случае отказа заявителю направят заказное письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня.
Доставка ежемесячной выплаты осуществляется только на банковский счет, в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. В условиях распространения коронавирусной инфекции доставка через организации почтовой связи исключается, поскольку она сопряжена с личным контактом получателя и доставщика.