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ПФР: что важно знать при оформлении пособия на ребенка до трех лет

7 апреля в России появилось новое пособие для семей с детьми до трех лет, теперь на каждого ребенка можно получить по 5 тыс. рублей в месяц. Такой вид господдержки связан с пандемией и введен на три месяца. Ответы на самые популярные вопросы о выплатах — в материале altapress.ru.

Отец и ребенок.
Отец и ребенок.
СС0
1 Кому положена выплата в размере 5 тысяч рублей?

Выплату могут получить все семьи с детьми, которые получили право на материнский капитал до 1 июля 2020 года. В том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Помощь предоставляется только на детей до трех лет (в том числе, которым исполнится три года в апреле-июне 2020 года). Если в семье один ребенок — выплачивается 5 тыс. рублей в месяц, если два — 10 тыс. рублей в месяц, и так далее.

2 Если ребенок родился в конце июня, можно ли получить выплату за этот месяц?

Можно. Согласно законодательству, право на ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенок родится 30 июня текущего года, то семья автоматически получит право на ежемесячную помощь. Если же это случится на день позже (1 июля), то семья получит право на материнский капитал, но на дополнительную выплату — нет.

Мать и ребенок
Мать и ребенок
СС0
3 Можно ли получить допвыплату без сертификата, если право на него есть, но он не оформлен?

Можно. Факт наличия или отсутствия у родителя государственного сертификата на материнский капитал не влияет на возможность получения им ежемесячной выплаты. Если сертификата еще нет, но право на него есть — органы Пенсионного фонда оформят, рассмотрят и примут решение об осуществлении ежемесячной выплаты.

4 Из каких средств идет выплата? Из средств материнского капитала?

Дополнительная ежемесячная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи и не уменьшает размер материнского капитала.

5 Зависит ли выплата от доходов семьи?

Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат.

Мать и ребенок
Мать и ребенок
СС0
6 Как подать заявление на выплату?

Для того, чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в Личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.

7 До какого числа можно подать заявление на выплату 5 тысяч рублей?

Общий период, в течение которого можно обратиться за выплатой, составляет почти полгода. Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября текущего года и предоставит выплаты за все месяцы, с апреля по июнь, при наличии у семьи соответствующего права.

Отец и ребенок.
Отец и ребенок.
СС0
8 Как узнать назначена выплата или нет?

Если заявление подано через Личный кабинет на сайте ПФР или портал Госуслуг, то уведомление о статусе рассмотрения заявления появится там же. Чтобы оно пришло автоматически, необходимо убедиться, что в Личном кабинете настроена подписка на уведомления. Если заявление было подано лично в клиентской службе ПФР, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. При этом узнать о принятом положительном решении можно и самостоятельно, позвонив по телефону в орган ПФР, где было подано заявление. В случае отказа заявителю направят заказное письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня.

9 В случае одобрения заявления, каким образом можно получить средства?

Доставка ежемесячной выплаты осуществляется только на банковский счет, в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. В условиях распространения коронавирусной инфекции доставка через организации почтовой связи исключается, поскольку она сопряжена с личным контактом получателя и доставщика.

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