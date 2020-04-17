ПФР: что важно знать при оформлении пособия на ребенка до трех лет

8 Как узнать назначена выплата или нет?

Если заявление подано через Личный кабинет на сайте ПФР или портал Госуслуг, то уведомление о статусе рассмотрения заявления появится там же. Чтобы оно пришло автоматически, необходимо убедиться, что в Личном кабинете настроена подписка на уведомления. Если заявление было подано лично в клиентской службе ПФР, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. При этом узнать о принятом положительном решении можно и самостоятельно, позвонив по телефону в орган ПФР, где было подано заявление. В случае отказа заявителю направят заказное письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня.