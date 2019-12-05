ПФР: кому и насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года

В 2020 году страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%. В повышение произойдет на 1 тыс. рублей в месяц. Индексация пройдет с 1 января, сообщили в Пенсионном фонде РФ.

Индексация страховых пенсий пройдет на месяц раньше определенного законом о страховых пенсиях срока. Как и раньше, проиндексируют пенсии неработающих пенсионеров. Повысят пенсии на 6,6%. Не забывайте, что плюс 1 тыс. рублей — это среднее повышение. Чем меньше пенсия, тем, увы, меньше она повысится.

В результате средний (по стране) размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырастет в 2020 году до 16,4 тыс. рублей.

У участников и инвалидов ВОВ. получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тыс. и 39,9 тыс. рублей соответственно.

Пенсии по государственному обеспечению с 1 апреля планируется проиндексировать на 7% в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2020 году.

На выплату пенсий по государственному обеспечению в следующем году предусмотрено 584,4 млрд рублей.

С 1 февраля 2020 года проиндексируют на 3,8% и ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг, предоставляемых 15 млн граждан, у которых есть право на льготы и меры соцподдержки в соответствии с федеральными законами.

Расходы бюджета на финансовое обеспечение ежемесячной денежной выплаты составят 423 млрд рублей.

Кстати, ФНС дала разъяснение, повысят ли пенсии самозанятым пенсионерам. Тут все оказалось просто. Для государства важно, застрахован ли пенсионер в системе обязательного пенсионного страхования, то есть платят ли за него обязательные страховые взносы.