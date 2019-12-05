ПФР: кому, когда и насколько повысят пенсии в 2020 году

Индексация пенсий
Индексация страховых пенсий пройдет на месяц раньше определенного законом о страховых пенсиях срока, сообщили в ПФР. Проиндексируют их на 6,6%, причем, как и раньше, повышение коснется неработающих пенсионеров.
Не стоит забывать, что рост на 1 тыс. рублей, обозначенный в ПФР, средний — у кого-то повышение будет более существенным, у кого-то, наоборот, менее существенным.
К каким результатам приведет индексация?
- Средний (по стране) размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырастет в 2020 году до 16,4 тыс. рублей.
- У участников и инвалидов ВОВ. получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тыс. и 39,9 тыс. рублей соответственно.
- Пенсии по государственному обеспечению с 1 апреля планируется проиндексировать на 7% в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2020 году.
На выплату пенсий по государственному обеспечению в следующем году предусмотрено 584,4 млрд рублей.
Индексация ЕДВ
А с 1 февраля 2020 года проиндексируют на 3,8% ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг, предоставляемых 15 млн граждан, у которых есть право на льготы и меры соцподдержки в соответствии с федеральными законами.
Расходы бюджета на финансовое обеспечение ежемесячной денежной выплаты составят 423 млрд рублей.
Самозанятые пенсионеры
Есть еще один важный вопрос: пенсионеры, которые работают на себя — самозанятые. ФНС ответила на вопрос, повысят ли пенсии самозанятым пенсионерам.
Тут все оказалось просто. Для государства важно, застрахован ли пенсионер в системе обязательного пенсионного страхования, то есть платят ли за него обязательные страховые взносы.
Если взносы поступают, то пенсионер теряет право на ежегодную прибавку. Самозанятые такие взносы не платят и, соответственно, имеют право на индексацию, приводит объяснения налоговиков портал Bfm.ru.