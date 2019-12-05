ПФР: кому, когда и насколько повысят пенсии в 2020 году

В 2020 году страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы. Повышение произойдет в среднем на 1 тыс. рублей в месяц с 1 января, сообщили в Пенсионном фонде РФ.

Индексация пенсий

Индексация страховых пенсий пройдет на месяц раньше определенного законом о страховых пенсиях срока, сообщили в ПФР. Проиндексируют их на 6,6%, причем, как и раньше, повышение коснется неработающих пенсионеров.

Не стоит забывать, что рост на 1 тыс. рублей, обозначенный в ПФР, средний — у кого-то повышение будет более существенным, у кого-то, наоборот, менее существенным.

К каким результатам приведет индексация?

Средний ( по стране) размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырастет в 2020 году до 16,4 тыс. рублей.

по стране) размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырастет в 2020 году до 16,4 тыс. рублей. У участников и инвалидов ВОВ. получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты , средний доход вырастет до 46,5 тыс. и 39,9 тыс. рублей соответственно.

средний доход вырастет до 46,5 тыс. и 39,9 тыс. рублей соответственно. Пенсии по государственному обеспечению с 1 апреля планируется проиндексировать на 7% в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2020 году.

На выплату пенсий по государственному обеспечению в следующем году предусмотрено 584,4 млрд рублей.

Индексация ЕДВ

А с 1 февраля 2020 года проиндексируют на 3,8% ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг, предоставляемых 15 млн граждан, у которых есть право на льготы и меры соцподдержки в соответствии с федеральными законами.

Расходы бюджета на финансовое обеспечение ежемесячной денежной выплаты составят 423 млрд рублей.

Самозанятые пенсионеры

Есть еще один важный вопрос: пенсионеры, которые работают на себя — самозанятые. ФНС ответила на вопрос, повысят ли пенсии самозанятым пенсионерам.

Тут все оказалось просто. Для государства важно, застрахован ли пенсионер в системе обязательного пенсионного страхования, то есть платят ли за него обязательные страховые взносы.