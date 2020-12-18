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18 декабря
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Жизнь

ПФР не отдыхает. Алтайские семьи смогут подать заявление на новогодние выплаты на детей даже на выходных

Клиентские службы Пенсионного фонда России будут вести прием граждан в выходные дни, 19 и 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Зима. Ребенок на санях.
Зима. Ребенок на санях.
https://unsplash.com/

По поручению Минтруда ПФР будет работать в ближайшие выходные. Это позволит алтайским семьям подать заявления на единовременную выплату 5 тыс. рублей на детей до 7 лет включительно и быстрее получить средства.

Заявление можно подать 8 до 17 часов, за исключением перерыва. Он продлится 12:00 до 12:48 час.

В ведомстве уточнили, что выходные дни выделили специально для заявлений по новой единовременной выплате — сотрудники не станут принимать граждан по другим вопросам.

Пандемия. Вирус. Дети
Пандемия. Вирус. Дети
unsplash.com

Напомним, 17 декабря во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин объявил о дополнительной господдержке семей с детьми — выплате в размере пяти тысяч рублей семьям с детьми до семи лет.

Абсолютному большинству семей надо никуда обращаться. Если родители в этом году уже получали ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, новая выплата будет предоставлена в декабре автоматически.

Заявление необходимо подать, если ребенок появился в семье начиная с июля этого года либо родители не получали ни одну из выплат на детей, заявление также необходимо, если ранее представленный в ПФР банковский счет был закрыт.

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