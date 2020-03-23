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Жизнь

ПФР посоветовал жителям Алтайского края не выходить из дома за пенсией

Отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю порекомендовало жителям региона обращаться за государственными услугами дистанционно, чтобы реже посещать общественные места. Все это связано с коронавирусом.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

Обратиться практически за любой услугой ПФР можно через Личный кабинет, на сайте ведомства или портале Госуслуг.

«Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые справки, в том числе для дистанционного представления в другие организации», — рассказали в ПФР.

Через электронный кабинет также можно обратиться за оформлением большинства выплат и управлять их предоставлением.

В учреждении отмечают, что если пенсионерам все же необходимо посетить территориальный офис, то лучше предварительно записаться, чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать приема в коридоре.

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