ПФР посоветовал жителям Алтайского края не выходить из дома за пенсией

Обратиться практически за любой услугой ПФР можно через Личный кабинет, на сайте ведомства или портале Госуслуг.
«Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые справки, в том числе для дистанционного представления в другие организации», — рассказали в ПФР.
Через электронный кабинет также можно обратиться за оформлением большинства выплат и управлять их предоставлением.
В учреждении отмечают, что если пенсионерам все же необходимо посетить территориальный офис, то лучше предварительно записаться, чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать приема в коридоре.