Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 февраля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

ПФР торопит родителей подать заявления на «президентскую пятерку»

Управление Пенсионного фонда России по Алтайскому краю (ПФР) обратился с просьбой к семьям, которые еще не получили единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей на ребенка, поторопиться с заявлениями. Срок подачи истекает 31 марта.

Дети. Ребенок.
Дети. Ребенок.
unsplash.com

В ПФР по Алтайскому краю рассказали, что единовременную выплату уже направили родителям 210 399 детей. В денежном выражении эта сумма составляет более 1 млрд рублей.

Но дополнительную «путинскую пятерку» получили еще далеко не во всех семьях. Тем, кто получал эту выплату еще в прошлом году, она была автоматически начислена в декабре прошлого года.

В ПФР пояснили: в случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года, либо родители еще не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся в прошлом году по указам президента, им необходимо самостоятельно подать заявление.

Сделать это можно до окончания марта включительно через портал госуслуг или лично в клиентской службе пенсионного фонда.

В заявлении родителям необходимо указать данные актовой записи о рождении ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость