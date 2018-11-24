Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 ноября 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
31

«Пикассо бы понравилось»: австралийскую блогершу не пустили в Лувр из-за откровенного платья

В начале ноября в Лувре произошла неприятная ситуация. Австралийскую блогершу Ньюшу Сиех не пустили внутрь музея из-за слишком откровенного декольте. Девушка обиделась и, конечно, обо всем рассказала своим подписчикам. Только эту запить лайкнуло почти 42 тысячи человек.

Париж.
Париж.
СС0

По словам блогерши, она попыталась пройти во французский музей в платье с глубоким декольте, однако ее остановил охранник. Он стал делать страшное лицо, показывать ей оскорбительные жесты и требовать, чтобы она прикрылась, сообщил портал АфишаDaily.

Она добавила, что данный случай «разбил ей сердце». Также она стала искать информацию про дресс-код в Лувре и оказалось, что такового нет — в музей запрещено проходить только в купальнике, босиком и голым.

Ньюша выложила фотографию в платье в свой инстаграм, подписав «Пикассо бы понравился мой наряд».

В администрации музея никак не прокомментировали ситуацию с блогершей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость