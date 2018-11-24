«Пикассо бы понравилось»: австралийскую блогершу не пустили в Лувр из-за откровенного платья

В начале ноября в Лувре произошла неприятная ситуация. Австралийскую блогершу Ньюшу Сиех не пустили внутрь музея из-за слишком откровенного декольте. Девушка обиделась и, конечно, обо всем рассказала своим подписчикам. Только эту запить лайкнуло почти 42 тысячи человек.

По словам блогерши, она попыталась пройти во французский музей в платье с глубоким декольте, однако ее остановил охранник. Он стал делать страшное лицо, показывать ей оскорбительные жесты и требовать, чтобы она прикрылась, сообщил портал АфишаDaily.

Она добавила, что данный случай «разбил ей сердце». Также она стала искать информацию про дресс-код в Лувре и оказалось, что такового нет — в музей запрещено проходить только в купальнике, босиком и голым.

Ньюша выложила фотографию в платье в свой инстаграм, подписав «Пикассо бы понравился мой наряд».

В администрации музея никак не прокомментировали ситуацию с блогершей.