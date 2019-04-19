И плед не забудь: куда, как и с чем отправиться на пикник

Потепление побуждает многих выбираться на пикник. Однако не все знают, где и как сделать это правильно. Atapress.ru подготовил советы для тех, кто планирует поездку на пикник.

Пикник в парке

Что надеть:

На пикник в парке можно без страха надевать вещи, подходящие под описание «городских». Разумеется, от платьев и юбок стоит отказаться. Не стоить забывать про комфорт и удобство — джинсы и спортивные брюки вполне подходящий вариант. Весной, в теплую солнечную погоду, шансы испачкать обувь невелики, а значит не обязательно доставать из шкафа дачные галоши.

Что взять:

Провизия для похода в парк должна быть максимально простой. Даже если вы собираетесь добраться до места на машине — нести вещи до предполагаемого пристанища нужно будет самостоятельно. Скорее всего путь предстоит неблизкий, поэтому, нагружаться не следует: обойдетесь широким и толстым пледом, заранее заготовьте закуски и запаситесь горячим чаем.

В лесу. СС0

Пикник в лесу

Что надеть:

В сезон клещей к прогулкам по лесу стоит относиться особенно внимательно. И вещи подбирать соответствующим образом. Вне зависимости от погоды лучше не оставлять отдельные участки тела открытыми. Спортивные штаны, кофта с длинным рукавом, закрытая обувь — основа вашего гардероба в лес. Жарко не будет, там даже в самую теплую погоду температура чуть ниже.

Что взять:

Какой лес без шашлыка? Берем мясо и другие продукты, которые можно приготовить на костре. Если вы не уверены в месте, куда отправляетесь, лучше заранее позаботиться о мангале. Складные стулья не займут много места, но значительно облегчат пребывание на природе. В зависимости от того, как и на чем вы планируете добираться до места назначения, можно взять дополнительное оборудование, например, небольшой складной столик.

Пикник у реки

Что надеть:

Собираясь на пикник у воды следует помнить — там всегда прохладнее. Этим правилом можно пренебречь летом, но никак не весной. По возможности экипируйтесь не просто в «закрытое», но и в непромокаемое. Особенно это касается обуви. Также стоит утеплиться — надеть плотные носки.

Что взять:

Мангал у воды представить труднее, чем в лесу. Если вы не уверены в том, что найдете место для разведения огня, позаботьтесь о пище заранее. Можно разнообразить меню у реки едой из дома или кафе, особенно уместны будут простые в доставке блюда «в коробочках».

Водоем. Река. Вода. СС0

Общие правила для пикника

1. Вне зависимости от места, нужно помнить об окружающей среде. Первое безоговорочное правило пикника — наличие мусорных пакетов. Убирая мусор после себя, вы облегчаете отдых другим.

2. В парке шансов найти урны больше, чем в остальных перечисленных местах, но все же — захватите с собой хотя-бы небольшой пакет. Помните — важнее сбора мусора после пикника только его вывоз.

3. Перед поездкой на пикник весной нужно убедиться, что вы подготовились к возможной встрече с клещами. Выбирайте одежду плотно прилегающую к телу, особенно в зоне рукавов и ворота. По возможности заправляйте штаны в сапоги, гольфы или носки. Верх тоже лучше заправить в штаны. Помимо этого важна обработка специальными инсектоакарицидными и акарорепеллентными средствам — такие можно приобрести в охотничьих или хозяйственных магазинах. Для дополнительной безопасности не следует садиться или ложиться на землю.

Избежать перемещения клеща с одежды на тело помогут плотно прилегающие манжеты и ворот рубашки. Препятствием для насекомого станет головной убор и заправленные волосы.

4. Не поленитесь и возьмите с собой лишнюю упаковку салфеток, лишнюю бутылку воды. Приберегите их на конец поездки. Когда необходимо будет очистить руки от последствий пикника, вы будете благодарны собственной сообразительности.

5. Важным для любой поездки на природу станет средство для защиты от солнца или от холода. Если вам позволяет положение — возьмите с собой дополнительные теплые вещи. Погода имеет свойство изменяться, особенно к вечеру — дополнительное тепло вам не помешает.