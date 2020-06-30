Пикник с дымком! Рецепт от Алейского мясокомбината

Свинина с ананасами на углях
Требуется:
- 1,5 кг грудинки одним кускомот Алейского мясокомбината,
- 1 большой ананас,
- по 1 ч. л. молотых паприки и зиры,
- соль,
- свежемолотый чёрный перец.
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Для соуса:
- 400 г рубленых помидоров,
- 50 г оливок,
- 4 зубчика чеснока,
- 7−8 веточек тимьяна и кинзы,
- 4−5 ст. л. оливкового масла.
Приготовление:
- Натрите мясо смесью паприки, зиры, соли и перца, заверните в несколько слоёв фольги, оставьте в холодильнике на 2−12 ч.
- Для соуса измельчите чеснок и травы, мелко нарежьте оливки, смешайте всё с помидорами и оливковым маслом. Посолите, поперчите, дайте настояться в холодильнике 2−12 ч.
- Срежьте кожуру с ананаса, сам ананас разрежьте вдоль на четвертинки. Удалите сердцевину.
- Подготовьте угли: они должны прогореть и подёрнуться седым пеплом.
- Сгребите угли в одну половину мангала, над второй уложите мясо в фольге, готовьте 1 ч.
- Разверните мясо и выложите на смазанную маслом решётку вместе с ананасом.
- Запекайте, время от времени переворачивая, до румяной корочки.
- Подавайте горячую свинину с ананасами и холодным томатным соусом.
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