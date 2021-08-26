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Жизнь

Пыльный апокалипсис окутал трассу в Алтайском крае

Алтайские автомобилисты сообщили о поднявшейся пылевой буре на трассе Барнаул — Бийск в районе поворота на Косиху.

Пыль или дым на бийской трассе.
Пыль или дым на бийской трассе.
"Инцидент Барнаул"

Видимость близится к нулю, предупреждают водители.

«Поля пашут, вчера ехали тоже самое было», — пишут в комментариях.

В Троицком районе 24 августа поднялось «алтайского торнадо».

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