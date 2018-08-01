Читайте нас в соцсетях
1 августа 21°C
Новости
Вся лента
Жизнь
79

Пилот истребителя F-16 снял из кабины обзорное видео

Пилот американских ВВС майор Джон Уотерс показал настоящий класс во время авиашоу EAA AirVenture.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
Михаил Хаустов

Авиационный праздник состоялся в конце июля в городе Ошкош в Висконсине.

Уотерс продемонстрировал возможности американского истребителя F-16 Fighting Falcon, а также снял видео полета на камеру с 360-градусным обзором.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA