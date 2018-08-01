Пилот истребителя F-16 снял из кабины обзорное видео

Авиационный праздник состоялся в конце июля в городе Ошкош в Висконсине.
Уотерс продемонстрировал возможности американского истребителя F-16 Fighting Falcon, а также снял видео полета на камеру с 360-градусным обзором.
Пилот американских ВВС майор Джон Уотерс показал настоящий класс во время авиашоу EAA AirVenture.
Авиационный праздник состоялся в конце июля в городе Ошкош в Висконсине.
Уотерс продемонстрировал возможности американского истребителя F-16 Fighting Falcon, а также снял видео полета на камеру с 360-градусным обзором.
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