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Жизнь

Пилоты показали, как выглядел воздушный парад над Барнаулом из кабины самолета

В условиях пандемии коронавируса многие праздничные мероприятия по случаю Дня Победы обрели новый формат. Так, вместо авиашоу барнаульцы увидели воздушный парад над городом.

Пилоты показали, как выглядел воздушный парад над Барнаулом из кабины самолета.
Пилоты показали, как выглядел воздушный парад над Барнаулом из кабины самолета.
Пресс-служба мэрии

В день празднования 75-летия Победы над Барнаулом пролетели самолеты и вертолет с флагом. Воздушный парад начался в 12:00. В нем приняли участие АСК Лидер и пилотажная группа «Открытое небо». В распоряжении редакции altapress.ru появились фото и видео из кабины самолета.

Барнаульцы могли наблюдать за ходом парада из окон своих домов и квартир. Полет самолетов проходил над главными улицами города — Павловским трактом, проспектом Строителей и проспектом Красноармейский.

День Победы — 2020

75-ю годовщину Великой Отечественной войны в 2020 году вся страна отметит онлайн.

Каждый, кто намерен встать в ряды «Бессмертного полка», может выставить фото своего родственника-ветерана в социальную сеть.

Также в Барнауле и крае 9 мая проходит серия других праздничных акций, таких, как «Окна памяти» и «Фонарики Победы».

Суть их заключается в том, что горожане разместят в своих окнах изображения ветеранов Великой Отечественной войны или тружеников тыла в знак признательности за Великую Победу. А вечером барнаульцы в знак памяти подойдут к окнам и зажгут импровизированные «фонарики». При этом источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов.

Новый формат в связи с вынужденными ограничениями из-за пандемии коронавируса получили и праздничные концерты, приуроченные ко Дню Победы.

Так, в Барнауле, несколько «фронтовых бригад» артистов выезжают во дворы многоквартирных домов и под окнами жителей города исполняют песни военных лет и поздравляют граждан с юбилеем Великой Победы.

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