Пилоты показали, как выглядел воздушный парад над Барнаулом из кабины самолета.

В день празднования 75-летия Победы над Барнаулом пролетели самолеты и вертолет с флагом. Воздушный парад начался в 12:00. В нем приняли участие АСК Лидер и пилотажная группа «Открытое небо». В распоряжении редакции altapress.ru появились фото и видео из кабины самолета.
Барнаульцы могли наблюдать за ходом парада из окон своих домов и квартир. Полет самолетов проходил над главными улицами города — Павловским трактом, проспектом Строителей и проспектом Красноармейский.
День Победы — 2020
75-ю годовщину Великой Отечественной войны в 2020 году вся страна отметит онлайн.
Каждый, кто намерен встать в ряды «Бессмертного полка», может выставить фото своего родственника-ветерана в социальную сеть.
Также в Барнауле и крае 9 мая проходит серия других праздничных акций, таких, как «Окна памяти» и «Фонарики Победы».
Суть их заключается в том, что горожане разместят в своих окнах изображения ветеранов Великой Отечественной войны или тружеников тыла в знак признательности за Великую Победу. А вечером барнаульцы в знак памяти подойдут к окнам и зажгут импровизированные «фонарики». При этом источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов.
Новый формат в связи с вынужденными ограничениями из-за пандемии коронавируса получили и праздничные концерты, приуроченные ко Дню Победы.
Так, в Барнауле, несколько «фронтовых бригад» артистов выезжают во дворы многоквартирных домов и под окнами жителей города исполняют песни военных лет и поздравляют граждан с юбилеем Великой Победы.