Пилоты «шутят»: самолет при посадке «перепутал» город и страну

Пассажиры узнали об этом только после посадки, когда по внутренней радиосвязи объявили: «Добро пожаловать в Эдинбург!».

Полетный план

Ошибка произошла из-за того, что пилотам вручили неверный полетный план. Диспетчерские службы разрешили пилотам вылететь в столицу Шотландии, поскольку именно этот пункт назначения значился в полетном плане.

«Мы извинились перед клиентами из-за такой задержки в их путешествии и еще свяжемся с каждым из них отдельно», — сообщила пресс-служба British Airways, когда пассажиры уже прибыли в пункт назначения — Дюссельдорф.

Рейс выполняла немецкая авиакомпания WDL Aviation, управлявшая самолетом по лизинговому соглашению с British Airways.

Рассказывают пассажиры

Летевшая этим рейсом 24-летняя Софи Кук рассказала, что когда пилот объявил о посадке в Эдинбурге, все подумали, что это шутка. Она даже решила спросить бортпроводников, не шутят ли они, пишет BBC News.

Затем пилот попросил пассажиров поднять руки, если они хотят лететь в Дюссельдорф. Все подняли руки, рассказывает Софи.

«Пилот сказал, что не понимает, как это произошло. Он сказал, что такого никогда раньше не случалось и что экипаж пытается придумать, что же теперь делать», — говорит девушка.

По словам Софи, после посадки в Эдинбурге самолет два с половиной часа простоял на стоянке в аэропорту.

«Это было невыносимо. Туалеты не работали, еда закончилась. И вдобавок было очень душно», — посетовала пассажирка.

В полетах и юморе

Авиапассажирам нравится, когда пилоты шутят или капитан воздушного судна рассказывает о чем-то интересном. Это может даже компенсировать негатив от задержек рейсов, считают аналитики организации «Туту.ру».

Однако у «шуток пилотов» есть и другая сторона медали. Так, в августе 2017 года десятки пассажиров американской авиакомпании United Airlines отказались от перелета после того, как пилот лайнера напугал их своими заявлениями. После двухчасовой задержки рейса пилот предупредил пассажиров, что они будут пролетать в районе сильных штормов и даже торнадо.

Затем пилот порекомендовал пассажирам познакомиться со своими соседями, не объяснив, для чего они должны это сделать. Он также сказал, что полет в Нью-Джерси будет «очень турбулентным».

Когда лайнер начал движение к взлетной полосе, летчик объявил по громкой связи, что у самолета обнаружена неисправность и путешествие снова задерживается. В итоге по меньшей мере 50 пассажиров решили отказаться от перелета. А самолет тем не менее прибыл к месту назначения без происшествий.