Загадочные объекты в небе над Ирландией и в барнаульском аэропорту: рассказывают авиаторы

Ирландское авиационное управление расследует сообщения о том, что недалеко от юго-западного побережья Ирландии пилоты самолетов заметили яркие огни и НЛО. Причем, сообщения авиаторов об НЛО — не редкость. В частности, в барнаульском аэропорту до сих пор помнят историю, когда из-за таинственного объекта в зоне аэродрома отменили рейс.

Что происходило в небе над Ирландией

9 ноября 2018 года в 06:47 местного времени пилот рейса авиакомпании British Airways связалась с управлением воздушным движением аэропорта Шаннон, чтобы спросить, не проходят ли какие-либо военные учения в ближайшем к самолету воздушном пространстве, поскольку она увидела нечто «движущееся очень быстро». С космической скоростью. Но учения в этом районе не проходили.

А пилот рейса Монреаль — Лондон сообщила диспетчеру о том, что экипаж наблюдал очень яркий свет, а потом с левой стороны самолета неожиданно появился неизвестный объект, который затем резко «улетучился». По мнению летчицы, объект не шел на столкновение с лайнером.

Пилот самолета авиаперевозчика Virgin Airlines предположил, что это может быть метеор или другой объект, входящий в плотные слои атмосферы Земли. По той же траектории проследовало еще несколько очень ярких объектов, пишет BBC News.

Получив в этот день несколько сообщений от экипажей самолетов о необычных объектах в воздушном пространстве у юго-западного побережья Ирландии, местное авиационное управление сообщило, что составлен отчет.

Инцидент расследуется в рамках обычного процесса расследования «конфиденциального происшествия».

НЛО над барнаульским аэропортом

Неопознанные объекты в «связке» с авиаторами — не редкость. Так, 21 января 2001 года в 20:30 над барнаульским аэропортом «завис» яркий шар.

На тот момент к вылету из аэропорта готовились два рейса: транспортный Ил-76 на Москву (который был в Барнауле на дозаправке) и Як-40 на Бугульму, транзитом через Омск. Светящийся предмет наблюдался в районе аэропорта в течение часа.

Экипаж самолета Ил-76, принадлежащего компании «Тэсис», отказался взлетать согласно нормативной инструкции.

НЛО над аэродромом Александра Аксенова

Экипаж транспортника вместе с руководителем полетов барнаульского аэропорта произвели совместное наблюдение этого явления с земли. После чего командир принял решение вылететь из Барнаула утром.

Еще один самолет-транспортник, следовавший из Иркутска, не совершив промежуточной посадки в барнаульском аэропорту, отправился на запасной аэродром.

Аэродром закрыли на полтора часа. Вскоре шар исчез.

Светящийся объект

С других концов аэропорта за необычным явлением следили в бинокли.

Это был светящийся объект округлой формы оранжевого цвета. Хотя очевидец заметил, что цвет преломлялся — от фиолетово-зеленого до красного. Наблюдатели с биноклями впоследствии сказали, что у светящегося шара было четкое распределение по цвету: вверху — красный, внизу — зеленый.

Интенсивность свечения шара была одинаковой, не рассеивающейся.

Светящийся объект то снижался, то приподнимался, то есть делал колебательные движения. Спустя час, «поколебавшись» над равниной, стал уходить. Интенсивность свечения шара не изменилась.

Неопознанный объект появлялся в зоне аэропорта несколько дней подряд. Диспетчерам не удалось «засечь» объект на локаторах.

О ЧП сообщили в Минобороны (ПВО). Ни о каких запусках ракет тогда не сообщалось. Впоследствии было получено подтверждение от Минобороны о нахождении неопознанного объекта в аэродромной зоне все же получили.

НЛО в Рубцовске Александра Аксенова

Известно, что в 1995 году появился документ, обязывающий авиаторов сообщать о неизведанных явлениях.