«Пилоты встали и ушли»: жительница Барнаула провела ночь в самолете в ожидании вылета

Рейс «Уральских авиалиний» из московского Домодедово в Барнаул 14 сентября задержали почти на 7 часов, рассказала altapress.ru одна из пассажирок. Четыре часа две сотни человек провели в самолете на земле.

Изначально отправление рейса ожидалось в 22:15, но объявили задержку до 23:00, что никого не удивило.

Далее время вылета вновь откладывали: сначала до 23:30, потом до полуночи и затем до 00:40. Около часа ночи пассажиров запустили на борт.

В очереди на посадку люди заметили пьяного молодого человека, который «кричал и бесился», но его тем не менее пропустили в салон.

Там парень, по словам собеседницы, сначала попросился у бортпроводников в туалет, а когда вернулся, потребовал «сообразить ему пивка».

«Так и сказал. Несмотря на то, что посадка еще не закончилась, они ему продают банку пива. Потом проводится инструктаж и, когда одна из бортпроводниц проходит по самолету, этот парень посылает ее матом. Другие пассажиры попросили высадить его. Экипаж вызвал полицию», — рассказывает девушка.

В самолете. CC0

Полицейские прибыли через полчаса, еще полчаса потребовалось на поиск багажа дебошира, а потом выяснилось, что у пилотов закончилась рабочая смена.

«И они просто без всяких объявлений встали и ушли. И 200 человек остались в полнейшем неведении, полетит ли наш рейс или нет. Был полный салон людей, многие с детьми, инвалид на костылях. И нас не пропускали даже к выходу на трап, чтобы подышать воздухом», — продолжает девушка.

Она сидела на первом ряду, поэтому удалось услышать разговор бортпроводников. По ее словам, они говорили, что «лететь некому». Пассажирам объявили, что ждут новый экипаж.

В итоге в начале 6 утра борт все же поднялся в воздух. За время ожидания в салоне всем, кто просил, выдавали стаканчики с водой.

Самолет. Авиасообщение. CC0

Люди намереваются писать коллективную жалобу по поводу данной ситуации.