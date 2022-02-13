Пинал и брызнул. Депутата «Единой России» обвинили в нападении на торговавшую пенсионерку из Чечни

Главу Совета депутатов Мещанского района Москвы от «Единой России» Александра Закускина обвинили в распылении перцового баллончика в лицо 68-летней уроженке Чечни, сообщает Znak.com .

Московская общественница Елена Аручиди рассказала в своем Facebook, что пожилая женщина торговала вблизи мечети.

«Эти уличные торгашки много лет непотопляемо торгуют, то есть совершают административное правонарушение. Все мы боремся как можем: кто полицию вызывает, кто коллективные письма пишет, а кто и деньгами берет. Ничего не помогает, так как надо менять законодательство относительно несанкционированной торговли!» — написала она.

Однако у главы районных депутатов, по ее словам, совсем иные методы борьбы.

Активистка сообщила, что 10 февраля народный избранник грозился депортировать женщину из Чечни, а когда та пыталась показать паспорт с российским гражданством, получила от депутата порцию содержимого газового баллончика. По словам пострадавшей, депутат «пинал ее ящик».

«Есть свидетели. Есть записи с камер. Вызвана скорая помощь. Сделано медицинское освидетельствование. Вызвана полиция, которая не приехала. Но вызов все равно прошел по 102. И будет заявление в полицию», — предупредила Аручиди.



Как уточняет SOTA, 11 февраля депутат связался с общественницей и потребовал удалить сообщение о нападении на пенсионерку.

«С 5 утра начал звонить и пришел домой к активистке Елене Аручиди с требованием удалить пост об инциденте», — отмечает издание.

По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова депутат Госдумы Адам Делимханов позвонил народному избраннику и «подверг жесткой критике».

По итогам разговора депутат пообещал принести женщине самые искренние извинения и приложить максимальные усилия, чтобы загладить свою вину.

Кроме того, в его отношении по запросу уполномоченного по правам человека в Чечне проведут прокурорскую проверку. Правозащитники намерены добиваться лишения статуса депутата.

Znak.com напоминает, что в 2018 году Закускин едва не задушил художницу Елену Батову в ходе потасовки в подворотне дома. Дело тогда не завели, а избранник назвал произошедшее провокацией.

Ранее в Алтайском крае депутата трижды оправдали по делам об избиении людей, включая смертельный случай.