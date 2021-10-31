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Жизнь

Алтайского депутата трижды оправдали по делам об избиении людей, включая смертельный случай

В Алтайском крае депутат алтайского райсобрания Роман Бруннер получил оправдательные приговоры по делам о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает «Тайга.инфо».

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Алтайский районный суд 28 октября (карточка дела) вынес оправдательный приговор Бруннеру, которого обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, в январе 2019 года депутат, по версии регионального СК, возле одного из магазинов в селе Алтайское «избил 34-летнего мужчину», у которого из-за полученных травм удалили селезенку — это оценили как тяжкий вред здоровью.

25 октября Алтайский райсуд (карточка дела) вынес еще один оправдательный приговор Бруннеру по другому инциденту — по делу о повлекшем смерть причинении тяжкого вреда здоровью и угрозе убийством.

Эта история произошла в 2014 году в селе Алтайское, где у депутата есть свой бизнес. По версии следствия, он нанял на работу двух местных жителей и расплачивался с ними алкоголем, который работники выпили и не выполнили все поручения.

«Из-за этого депутат начал бить одного из них бейсбольной битой. Тот через несколько часов скончался в больнице от разрыва внутренних органов», — сообщили ранее.

Все два дела единолично рассмотрел один судья — Андрей Дворядкин, который и вынес оправдательные приговоры.

Мужчина с битой.
Мужчина с битой.
СС0

Примечательно, что по «смертельному случаю» в марте 2020 года также вынесли оправдательный приговор в Алтайском райсуде (карточка дела). Однако через два месяца, в мае, Алтайский краевой суд отменил оправдательный приговор и вернул дело в райсуд.

«Суд вынес оправдательный приговор в связи с непричастностью к совершению преступления. Прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор», — пояснили тогда.

В Алтайском райсуде, судя по всему, вновь пришли к выводу, что народный избранник не причастен к совершению преступлений.

Намерена ли прокуратура вновь вмешиваться — этого пока не известно.

Ранее сообщили, что в Тальменском районе края мужчину «избил сын депутата», владеющий местной скотобойней.

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