Суд оставил на свободе жителя Алтая, пробившего палкой череп подростку

Гуманность суда возмутила сестру пострадавшего 17-летнего подростка Юлию — жительницу одного из сел Ребрихинского района.

«Год назад моего брата беспричинно и исподтишка ударил мужчина палкой по голове, вследствие чего произошло кровоизлияние в мозг. Парень перенес трепанацию и четыре операции. Ему поставили пластину. Целый год шли суды. Все свидетели были опрошены, все факты и доказательства предоставлены», — рассказала девушка.

Накануне Ребрихинский райсуд вынес мужчине наказание — ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Другими словами, нельзя без разрешения менять место жительства и выезжать за пределы района. Решение суда Юлия опубликовала в комментариях к записи.

«И 250 тысяч рублей моральной компенсации моему брату, которому придется пожизненно пить таблетки и стоять на учете у невролога, жить с пробитой головой и иметь проблемы со здоровьем», — дополнила девушка решение суда.

В комментариях к публикации Юлия, отвечая на просьбы более подробно рассказать о произошедшем с подростком, сообщила, что несколько мужчин затеяли конфликт с несовершеннолетними.

«Приехали мужики, которым по 30 лет, качать права малолеткам. Стояли, общались, хотели конфликта и драки. Вот что им нужно было? Поговорили, эти мужики уехали, а через полчаса вернулись, позвали парней поговорить. К машине подошел мой брат и его друг. Этот мужик достал палку и ударил», — пояснила сестра подростка.

Примечательно, что мужчину осудили по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). В комментариях удивились, почему по неосторожности.

«Мужики набрали палок и приехали бить малолеток — это для судьи, видимо, не умысел. 15 свидетелей — пустое место для судьи? Было умышленно, мужчина ведь специально взял палку и специально ударил», — возмутилась Юлия.

Из-за чего именно произошел конфликт между мужчинами и несовершеннолетними, девушка не указала. Впрочем, как отметили в паблике, даже если виноваты подростки — это не повод ехать за палками, возвращаться и ломать головы, а в таком контексте «провокация» не может влиять на следствие и решение суда.