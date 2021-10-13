Суд оставил на свободе жителя Алтая, пробившего палкой череп подростку

Гуманность суда возмутила сестру пострадавшего 17-летнего подростка Юлию — жительницу одного из сел Ребрихинского района.
«Год назад моего брата беспричинно и исподтишка ударил мужчина палкой по голове, вследствие чего произошло кровоизлияние в мозг. Парень перенес трепанацию и четыре операции. Ему поставили пластину. Целый год шли суды. Все свидетели были опрошены, все факты и доказательства предоставлены», — рассказала девушка.
Накануне Ребрихинский райсуд вынес мужчине наказание — ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Другими словами, нельзя без разрешения менять место жительства и выезжать за пределы района. Решение суда Юлия опубликовала в комментариях к записи.
«И 250 тысяч рублей моральной компенсации моему брату, которому придется пожизненно пить таблетки и стоять на учете у невролога, жить с пробитой головой и иметь проблемы со здоровьем», — дополнила девушка решение суда.
В комментариях к публикации Юлия, отвечая на просьбы более подробно рассказать о произошедшем с подростком, сообщила, что несколько мужчин затеяли конфликт с несовершеннолетними.
«Приехали мужики, которым по 30 лет, качать права малолеткам. Стояли, общались, хотели конфликта и драки. Вот что им нужно было? Поговорили, эти мужики уехали, а через полчаса вернулись, позвали парней поговорить. К машине подошел мой брат и его друг. Этот мужик достал палку и ударил», — пояснила сестра подростка.
Примечательно, что мужчину осудили по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). В комментариях удивились, почему по неосторожности.
«Мужики набрали палок и приехали бить малолеток — это для судьи, видимо, не умысел. 15 свидетелей — пустое место для судьи? Было умышленно, мужчина ведь специально взял палку и специально ударил», — возмутилась Юлия.
Из-за чего именно произошел конфликт между мужчинами и несовершеннолетними, девушка не указала. Впрочем, как отметили в паблике, даже если виноваты подростки — это не повод ехать за палками, возвращаться и ломать головы, а в таком контексте «провокация» не может влиять на следствие и решение суда.
Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 118 УК РФ, имеет несколько вариантов наказания: «Штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.