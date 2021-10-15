Жителя Алтая «избил сын депутата», владеющий местной бойней

Елена, жительница села Кашкарагаиха, рассказала, что избиение произошло 7 октября.

«Моего брата за сделанное замечание зверски избил владелец местной бойни. Выливает отходы после забоя животных там, где ему вздумается, и брат сделал ему замечание, что для этого должно быть отведенное место. На что в этот же день в алкогольном опьянении со своим приятелем приехал на ферму моего брата под предлогом поговорить, но ни какого разговора не было. Сразу ударом сбили с ног и пинали по лицу», — сообщила женщина.

По ее словам, пострадавшему не посоветовали «соваться в полицию», где «все схвачено», а также припугнули матерью.

«Как мы выяснили, мама этого мужчины — депутат, а жена — работник Тальменской администрации. По разговорам местных жителей, он неоднократно избивал людей, но почему-то ему это сходит с рук. И вот сейчас мой брат находится в больнице в Барнауле (ул. Ляпидевского, 1), ему требуется две операции», — отметила Елена.

Женщина подчеркнула, что ее семья не имеет связей, а родители — простые пенсионеры, которые не могут покрывать «прикрываясь своими депутатскими связями».

Ранее в Красноярске на 14 лет осудили депутатского сына, кривлявшегося во время убийства биатлониста.