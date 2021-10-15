15 октября 3°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Жителя Алтая «избил сын депутата», владеющий местной бойней

В паблике «Инцидент Барнаул» жительница Тальменского района рассказала об избиении брата после замечания сыну депутата.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

Елена, жительница села Кашкарагаиха, рассказала, что избиение произошло 7 октября.

«Моего брата за сделанное замечание зверски избил владелец местной бойни. Выливает отходы после забоя животных там, где ему вздумается, и брат сделал ему замечание, что для этого должно быть отведенное место. На что в этот же день в алкогольном опьянении со своим приятелем приехал на ферму моего брата под предлогом поговорить, но ни какого разговора не было. Сразу ударом сбили с ног и пинали по лицу», — сообщила женщина.

По ее словам, пострадавшему не посоветовали «соваться в полицию», где «все схвачено», а также припугнули матерью.

«Как мы выяснили, мама этого мужчины — депутат, а жена — работник Тальменской администрации. По разговорам местных жителей, он неоднократно избивал людей, но почему-то ему это сходит с рук. И вот сейчас мой брат находится в больнице в Барнауле (ул. Ляпидевского, 1), ему требуется две операции», — отметила Елена.

Женщина подчеркнула, что ее семья не имеет связей, а родители — простые пенсионеры, которые не могут покрывать «прикрываясь своими депутатскими связями».

Ранее в Красноярске на 14 лет осудили депутатского сына, кривлявшегося во время убийства биатлониста.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость