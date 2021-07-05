На 14 лет осудили депутатского сына, кривлявшегося во время убийства биатлониста в Сибири

Следствие продолжалось полтора года.
Близкие погибшего биатлониста опасались, что преступники останутся безнаказанными, поскольку на протяжении целого месяца после убийства они оставались на свободе.
Также суд обязал выплатить 5 453 791 рублей семье жертвы в качестве моральной компенсации.
С чего все началось
ЧП произошло 15 сентября 2019 года. Шилов и Шмелев поссорились со спортсменом по телефону и приехали к нему домой разбираться.
Оба, как сообщалось в СМИ, находились в состоянии наркотического опьянения. Разговора не получилось: они начали избивать биатлониста еще на лестничной площадке, после чего затащили в квартиру и продолжили издевательства.
Биатлонист получил серьезную травму головы, впал в кому и скончался 6 октября, несмотря на все усилия врачей.
Родственные связи
В СМИ стала распространяться информация о том, что Шилов — сын председателя Совета депутатов Красноярска и экс-судьи Емельяновского районного суда, а значит, якобы может избежать наказания благодаря связям родителей.
Контроль
Друзья погибшего решились выложить в сеть жуткое видео с издевательствами над Сисигиным, чтобы привлечь внимание к делу. Поднялся общественный резонанс, подозреваемых задержали, а делом заинтересовался центральный аппарат СК России.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что федеральная служба берет это дело под свой контроль. Шилова и Шмелева сразу же отправили в СИЗО на время следствия.