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Происшествия

На 14 лет осудили депутатского сына, кривлявшегося во время убийства биатлониста в Сибири

Красноярцы Андрей Шилов и Сергей Шмелев, которые избили биатлониста Дмитрия Сисигина до смерти и сняли это на видео, сопровождая происходящее смехом и нецензурными шутками, получили по 14,5 лет колонии строгого режима, пишет Газета.Ru.

Обвиняемый в убийстве сын красноярского депутата.
Обвиняемый в убийстве сын красноярского депутата.
кадр из видео. prmira.ru.

Следствие продолжалось полтора года.

Близкие погибшего биатлониста опасались, что преступники останутся безнаказанными, поскольку на протяжении целого месяца после убийства они оставались на свободе.

Также суд обязал выплатить 5 453 791 рублей семье жертвы в качестве моральной компенсации.

Церковь в тюрьме.
Церковь в тюрьме.
Михаил Хаустов

С чего все началось

ЧП произошло 15 сентября 2019 года. Шилов и Шмелев поссорились со спортсменом по телефону и приехали к нему домой разбираться.

Оба, как сообщалось в СМИ, находились в состоянии наркотического опьянения. Разговора не получилось: они начали избивать биатлониста еще на лестничной площадке, после чего затащили в квартиру и продолжили издевательства.

Биатлонист получил серьезную травму головы, впал в кому и скончался 6 октября, несмотря на все усилия врачей.

Родственные связи

В СМИ стала распространяться информация о том, что Шилов — сын председателя Совета депутатов Красноярска и экс-судьи Емельяновского районного суда, а значит, якобы может избежать наказания благодаря связям родителей.

Контроль

Друзья погибшего решились выложить в сеть жуткое видео с издевательствами над Сисигиным, чтобы привлечь внимание к делу. Поднялся общественный резонанс, подозреваемых задержали, а делом заинтересовался центральный аппарат СК России.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что федеральная служба берет это дело под свой контроль. Шилова и Шмелева сразу же отправили в СИЗО на время следствия.

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