Полиция занялась сообщением об избиении мужчины сыном депутата в Алтайском крае

Родственники пострадавшего уверяют, что это сделал сын местного депутата.

Как уже писал altapress.ru, избиение произошло 7 октября в селе Кашкарагаиха.

«Моего брата за сделанное замечание зверски избил владелец местной бойни. Выливает отходы после забоя животных там, где ему вздумается, и брат сделал ему замечание, что для этого должно быть отведенное место. На что в этот же день в алкогольном опьянении со своим приятелем приехал на ферму моего брата под предлогом поговорить, но ни какого разговора не было. Сразу ударом сбили с ног и пинали по лицу», — сообщала женщина.