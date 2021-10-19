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Происшествия

Полиция занялась сообщением об избиении мужчины сыном депутата в Алтайском крае

Полиция проводит проверку после сообщения об избиении мужчины в Тальменском районе, сообщили РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Алтайскому краю.

Драка. Конфликт.
Драка. Конфликт.
CC0

Родственники пострадавшего уверяют, что это сделал сын местного депутата.

Как уже писал altapress.ru, избиение произошло 7 октября в селе Кашкарагаиха.

«Моего брата за сделанное замечание зверски избил владелец местной бойни. Выливает отходы после забоя животных там, где ему вздумается, и брат сделал ему замечание, что для этого должно быть отведенное место. На что в этот же день в алкогольном опьянении со своим приятелем приехал на ферму моего брата под предлогом поговорить, но ни какого разговора не было. Сразу ударом сбили с ног и пинали по лицу», — сообщала женщина.

С ее слов, пострадавшему посоветовали «не соваться в полицию».

После огласки в СМИ обстоятельства конфликта принялись выяснять сотрудники полиции ОМВД России по Тальменскому району.

Ранее на Алтае неизвестные до полусмерти избили семью рыбаков и хотели утопить ребенка.

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