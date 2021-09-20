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Происшествия

На Алтае неизвестные до полусмерти избили семью рыбаков и хотели утопить ребенка

Жительница Алтайского края рассказала в паблике «Барнаул 22» о нападении неизвестных на сына, мужа и его частично парализованного отца, после чего супруга экстренно прооперировали и отправили в реанимацию.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

Женщина сообщила, что 16 сентября ее сын, муж и его отец поехали на рыбалку в Шелаболихинский район. Оставили машину на базе и поплыли на лодке искать место.

Когда нашли заводь, начали на берег выгружать вещи. В это время подошел неизвестный мужчина и стал требовать, чтобы рыбаки убирались.

Супруг предложил незнакомцу подыскать другое место, после чего началась драка.

«Сначала ударил в челюсть, а когда муж потерял сознание, начал избивать руками и ногами по голове, груди, животу и так далее. Все происходило на глазах у ребенка и отца, который частично парализован и не мог помочь. На просьбу прекратить избивать, мужчина ударил отца, отчего тот упал, ударился головой и потерял сознание», — рассказала женщина.

Рыбалка. Водоем.
Рыбалка. Водоем.
CC0

По словам жительницы края, когда отец супруга очнулся, рядом стояли уже четверо мужчин, которые начали угрожать, что всех утопят.

Супруга без сознания столкнули с берега к лодке, в которой спрятался мальчик. Пожилой мужчина и ребенок побросали вещи в лодку, затащили родственника и уплыли.

«На базе вызвали скорую, супруг то приходил в себя, то отключался. В больнице диагностировали множественные переломы ребер, ЧМТ, разрыв селезенки, внутреннее кровотечение. Провели срочную операцию. Сейчас в реанимации. Его отец получил сотрясение мозга и перелом нижней челюсти, нужна операция», — рассказала жительница Алтайского края.

Одного из нападавших задержала полиция. Женщина просит заключить его под стражу и расследовать преступление.

Ранее сообщали про таксиста в Барнауле, спасшего девушку, которую пытались похитить двое парней с ножом и увезти на машине с еще двумя друзьями.

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