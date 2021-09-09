В Барнауле таксист спас девушку, которую пытались похитить двое парней с ножом

Жительница алтайской столицы рассказала в паблике « Инцидент Барнаул », как молодой и высокий таксист спас ее от двух парней, которые хотели ее похитить.

Ночью 8 сентября жительница Барнаула возвращалась с работы, когда к ней подошли два парня.

«Ключи от дома я оставила на работе. Парни предложили вызвать такси и за одно по пути пообщаться. На первый взгляд они показались мне адекватными и я с осторожностью согласилась. Приехало такси и мы поехали, в пути я понимаю, что мы едем куда-то не туда. Я начала спрашивать, на что они ответили, что сейчас отдадим какую-то вещь и поедем дальше. Но в приложении у водителя я заметила, что промежуточных точек нет. Я начала паниковать, они начали орать, чтобы я закрыла рот, а водителю говорили, что я пьяная», — рассказала девушка.

В это время водитель через зеркало заднего вида внимательно следил за происходящим и подмигнул девушке.

На точке, которую указали парни, стояла машина и два человека. Водитель остановился примерно за сто метров от них.

Парни сказали, чтобы таксист подъехал к машине, но тот отказался. Тогда они вышли из автомобиля и начали вытаскивать девушку.

Нож , тесак. СС0

«Я увидела, что один из них достал нож. Я посмотрела на водителя и говорю ему: „Помогите мне, я их не знаю“. Он ответил: „Я уже давно это понял“. Он открыл дверь, выскочил, и газовым баллончиком брызнул первому в лицо и повалил его, подбежал ко второму, но тот начал убегать к машине, которая их ждала. После они втроем запрыгнули в машину и уехали», — рассказала жительница Барнаула.

Рядом находились полицейские — они задержали парня, получившего в лицо из баллончика, а таксист поехал за автомобилем, на котором нападавшие скрылись.

После правоохранители довезли девушку до дома. Она отметила, что ей пока неизвестно, чем все закончилось.

«Я хотела поблагодарить водителя такси и лично выразить слова благодарности, потому что если бы не он, я не знаю, как все закончилось бы. Это была белая Kia Rio. В салоне были игрушки и смешной прайс-лист. Высокий молодой парень лет 25−27», — написала девушка.

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