Подростков, избивших и похитивших таксистку в Новосибирске, решили перевоспитать

В Новосибирске трех подростков отправили в воспитательную колонию за избиение женщины-таксиста и угон ее автомобиля, сообщает « Коммерсант ».

Нападение произошло ночью 5 декабря 2020 года. Местная жительница видела, как на пострадавшую напали и затащили в ее же машину Honda Fit.

Полицейские после непродолжительной погони остановили автомобиль и задержали преступников — трех подростков и мужчину.

«Признаны виновными в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья», — отмечает издание.

Мужчина также проходил по делу о вовлечении несовершеннолетних в особо тяжкое преступление, но «признан невиновным из-за отсутствия состава преступления».

Подростков отправили в воспитательную колонию — от 3 до 4 лет, а мужчина получил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщали про банду подростков в Новосибирске, которая нападала на людей и отнимала ценные вещи, а также громила снежные городки.