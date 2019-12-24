Банда подростков, которая нападает на людей, разгромила снежный городок в Новосибирске

Несколько жителей Новосибирска весь день строили снежный городок, который ночью разрушила группа подростков, сообщают в паблике « Подслушано Первомайка ».

Инцидент произошел в Первомайском районе города. Утром жители собрались раскрасить фигуры, которые лепили своими руками, но вместо новогодних персонажей увидели бесформенные кучи снега.

Уничтожение городка попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что устроили погром почти в четыре часа ночи.

Местные жители уверены, что это сделала компания подростков, которая накануне напала на мужчину в лифте. Причем произошло уже три подобных случая.

На опубликованном видео молодые люди заходят в лифт вместе с взрослым, у которого отняли ценные вещи.

Со случаями нападения разбирается полиция. Что касается снежного городка, то местные жители решили не унывать и готовы снова украсить дворовую площадку.

Как ранее сообщал altapress.ru, малолетние хулиганы также приходят дебоширить в один из местных магазинов.