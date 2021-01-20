Чековый пинг-понг. Суд заслушал позицию прокуратуры по эпизоду обвинения экс-чиновника Каретникова о покупке наград

19 января, после новогодних каникул, Центральный районный суд Барнаула возобновил рассмотрение дела бывшего начальника комитета по физической культуре и спорту краевой столицы Алексея Каретникова. На этот раз представитель прокуратуры оглашал показания свидетелей о выделении грантов на проведение соревнований по настольному теннису.

Что говорили свидетели

Эпизод, озвученный гособвинителем, непосредственно касается деятельности городской спортивной школы № 7.

В ходе следствия директор спортшколы Виктор Волынкин якобы 24 сентября 2019 года рассказал, что несколько месяцев просил Алексея Каретникова выделить учреждению дополнительное финансирование в виде гранта. «На что Каретников утверждал, что учтет мои просьбы и впоследствии примет решение», — зачитывались показания Волынкина.

В марте 2019 года чиновник сам позвонил директору и обрадовал: школа получит 25 тыс. рублей на проведение соревнований по скалолазанию. В тот же день они встретились, сообщил прокурор.

Алексей Каретников www.instagram.com/alekseikaretnikov/

Позже Волынкин пояснил следствию, что в кабинете Каретников дал ему на подпись три документа. Один, как и договаривались, касался скалолазания. Два других (каждый на 50 тыс. рублей) были связаны с федерацией настольного тенниса Алтайского края. Объяснение чиновник Каретников якобы дал такое: федерация не имеет соответствующего счета, на который можно было бы перечислить данные деньги, поэтому они придут на школу.

«А впоследствии их надо будет вернуть Каретникову, о чем он сообщит мне дополнительно. Требование было категоричным и безальтернативным. Учитывая, что он был моим начальником, я не мог не подчиниться», — зачитывались показания директора школы.

В кабинете сотрудника спорткомитета Ларина Виктор Волынкин все подписал. 27 марта 2019 года 125 тыс. рублей якобы были переведены на счет СШ.

Волынкин далее утверждает: 25 тысяч рублей пошли на организацию детских соревнований по двум возрастам. На них школа закупила шесть фигурок скалолазов, грамоты и наградные значки.

Скалолазание. Ирина Пергаева

Остальная сумма гранта, полученная от спорткомитета, оказалась невостребованной, поручений по этим деньгам от Каретникова не поступало, — такова версия прокуратуры.

В начале мая часть средств школа потратила на отпускные своим сотрудникам, выплату НДФЛ и командировку, израсходовав тем самым 42 тыс. рублей.

Как могли передать деньги

Представитель прокуратуры Центрального района озвучила показания главного бухгалтер спортивной школы Татьяны Харламенко, которая пояснила, что по телефону к ней обратилась заместитель главного бухгалтера спорткомитета Ивашова.

«Она передала поручение Каретникова о необходимости обналичивания и передачи денежных средств в размере 100 тыс. рублей, ранее полученных школой в качестве гранта», — говорится в материалах допроса.

Волынкин попросил бухгалтера выполнить все требования. Со счета школы женщина сняла 57 тыс. рублей, а недостававшую сумму вложила из собственного кармана.

Харламенко пояснила следователям, что встреча произошла 7 мая в кабинете Ивашовой. Деньги она приняла и положила в сейф. Что с ними было дальше, сотрудница спортшколы не знает.

Взятка , подкуп.

Как могли появиться документы

В своих показаниях, озвученных прокуратурой, Волынкин утверждает: несколько месяцев он и Харламенко добивались от комитета документов о расходовании 100 тыс. рублей подотчетных им средств, но все безрезультатно. Причина задержки не объяснялась.

В июле специалист спорткомитета Ларин лично привез в школу товарные и кассовые чеки от 2 июля 2019 года на 50 и 22 тыс. рублей, согласно которым была приобретена сувенирная продукция у некоего индивидуального предпринимателя Макашова.

Суд. Решение суда. Pixabay.com

Еще один документ от 13 мая 2019 года относился к покупке сувенирных футболок у ИП Барнабаева. «Таким образом, предоставленные документы подтверждали расходы 94,4 тыс. рублей из 100 тыс. грантовых средств, возвращенных школой в комитет. Документов, подтверждающих расход остальной части средств, не оказалось», — пояснил свидетель Виктор Волынкин.

Он уточнил, что к проведению первенства и чемпионата города Барнаула по настольному теннису, открытому кубку среди ветеранов и другим соревнованиям, которые были прописаны в гранте спорткомитета, его школа не имела отношения.

Базовыми видами спорта у нее являются хоккей, футбол и скалолазание. Ни специалистов, ни методик обучения настольному теннису в школе нет.

Спортивные школы Барнаула. Архив городского комитета по физической культуре и спорту.

В чем разбирались следователи

Далее на суде было озвучено, чем занимались следователи.

В ходе разбирательства был допрошен индивидуальный предприниматель Юрий Макашов, данные которого значились в товарных документах.

7 ноября он пояснил, что к производству каких-либо наградных фактически не имеет отношения. Его ИП сотрудничает с рекламным агентством «Авеню» и лишь заключает договоры поставок.

«Подготовкой всех моих бухгалтерских документов занимается Оксана Моисеева, трудоустроенная в обществе главным бухгалтером. На ее имя выдана генеральная доверенность», — сообщил он в своих показаниях.

Подлинность кассового и товарного чеков Макашов изначально подтвердил, утверждает прокурор. На вопрос, почему замдиректора федерации настольного тенниса Сергей Васильев, имя которого значится в документах, отрицает покупку, он ответил, что ничего по этому поводу не знает.

Спустя некоторое время Макашов дал иные показания. Он заявил, что ничего не подписывал, а сделала это за него бухгалтер Моисеева. Товарный и кассовый чеки он назвал фиктивными. По его словам, наградной материал никому не продавался.

Оксана Моисеева тоже изначально говорила, что документы достоверные, но позже от своих слов частично отказалась. Из ее дополнительных показаний следует, что непосредственным взаимодействием с клиентами занимался менеджер «Авеню» Канина, она лишь оформляла документы.

«Относительно обстоятельств изготовления товарного и кассового чеков могу пояснить следующее. 2 июля, когда я находилась в офисе рекламной компании „Авеню“, ко мне обратилась менеджер общества Канина, которая сообщила, что к ней обратился знакомый из комитета по физической культуре и спорту Ларин. Он сообщил, что у него возникли проблемы из-за того, что совершил его бывший начальник Каретников, не конкретизировав, что он имел в виду. Ларин обратился к Каниной с просьбой предоставить кассовый и товарный чеки, которые ему нужны, чтобы решить данные проблемы» — такие показания дала Моисеева.

Важный нюанс: практически все свидетели, показания которых прокуратура озвучила 19 января, сообщали, что с экс-начальником спорткомитета лично не общались, его фамилию видели только в официальных документах, о нем детально ничего рассказать не могут.

Судебные иски. Суд. Документы. Pixabay.com