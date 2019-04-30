«Он дал мне пинок»: бывшая жена Меладзе поблагодарила певца за измену

Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина расскзала на телепередаче «Звезды сошлись» о своей жизни после развода. Женщина заявила, что она переосмыслила свое существование после краха брака, пишет Woman.ru.

Несколько лет назад Валерий Меладзе ушел из семьи к солистке группы «ВИА Гра» Альбине Джанабаевой, роман с который длился около десяти лет. Сейчас они официально женаты, но их сын Константин родился вне брака.

Бывшая жена музыканта Ирина призналась, что поначалу надеялась, что Валерий выберет ее и детей, а не Альбину. Однако сейчас женщина даже благодарна судьбе за то, что все сложилось иначе.

«У меня такое переосмысление в жизни произошло. Большего учителя в моей жизни не было! Он мне такой пинок дал, кстати, спасибо ему за это», — заявила Ирина.

Женщина также подчеркнула, что считает себя в какой-то степени виновной в разводе. «Я абсолютно растворилась в своем мужчине и у меня не было своей личной жизни — это абсолютно недопустимо. Женщина вообще не должна ни в чем растворяться», — призналась экс-супруга Меладзе.