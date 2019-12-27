«Пионер» открывает Школу юных волшебников

28−29 декабря, а также с 2 по 8 января с 12.00 до 14.00 в ТРЦ «Пионер» будет работать настоящая Школа юных волшебников — помощников Деда Мороза. Каждый ребёнок может почувствовать в себе силы, чтобы творить новогодние чудеса и участвовать в незабываемых весёлых конкурсах.

Итак, что же входит в программу обучения юных волшебников? Для начала ребята сформируют дружную волшебную команду, учителями которой будут любимые новогодние персонажи и, конечно, Дедушка Мороз. Потом результаты учёбы обязательно проверят на практике — с помощью интересных конкурсов, полосы сказочных испытаний, весёлых эстафет в волшебных мешках и других способов проверить знание волшебного ремесла. Приготовься пройти загадочный туннель Деда Мороза и попасть под конфетный дождь, будет очень интересно!

ТРЦ Птонер

В праздники принято загадывать желания, и юные волшебники смогут написать письмо напрямую Деду Морозу и попросить всё, о чём мечталось весь этот год. Магический ящик для писем соберёт все-все пожелания и обязательно передаст их главному новогоднему чародею.

Любители танцев тоже смогут показать свои таланты. В Школе волшебников будет конкурс для самых подвижных и ловких — танец лимбо с ледяным светящимся посохом Дедушки Мороза. Так что разминаемся и готовимся зажигать!

По итогам обучения в Школе юных волшебников Дед Мороз обязательно отметит самых трудолюбивых и прилежных учеников, но абсолютно каждый маленький помощник получит удовольствие и проведёт незабываемое время в волшебной компании. А так как в Новый год все дети получают сладкие подарки, то никто не уйдёт без приятного сюрприза — сладкой ваты.

А ещё команда новогодних волшебников приготовит интересный образовательный мастер-класс по русским народным танцам, ведь традиции нашей страны очень важны в праздновании Нового года. Приготовься участвовать в зажигательном танцевальном флешмобе вместе с Дедом Морозом, будем отмечать новый год с яркими танцами!

Финальные мероприятия Школы юных волшебников — интерактивное музыкальное представление и новогодняя дискотека с элементами игры. Самое праздничное настроение и самая большая новогодняя радость — в праздничные дни в ТРЦ «Пионер». Ждём вас в нашей волшебной школе!

г. Барнаул, Ленина проспект, 102в

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