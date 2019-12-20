Пионер Парк в честь своего дня рождения проводит розыгрыш крутых призов

Вас ждёт настоящее шоу с героями мультипликационного фильма «Холодное сердце», которое обязательно придется по вкусу каждому гостю! В программе множество сюрпризов и огромный именинный торт!
В рамках мега розыгрыша будут разыграны невероятно крутые призы: игровая консоль PS4slim и путевки на горнолыжный курорт Шерегеш на троих!
Для участия нужно пополнить карту Пионер Парка на 500₽ и сбросить чек с вашей фамилией, именем и номером телефона в наш лототрон!
Количество чеков не ограничено, а это значит, что шансы получить крутые подарки возрастают с каждой покупкой!
Праздник состоится 21 декабря, начало мероприятия в 13:00 на 4-ом этаже ТРЦ «Пионер» на территории развлечений Пионер Парк.
По всем вопросам обращаетесь по телефону: 8 (3852) 590−421
Увидимся на празднике!⠀
Адрес: г. Барнаул, Ленина проспект, 102в
Сайт: pioneermall.ru
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