День улыбок: ТРЦ «Пионер» провел розыгрыш более 1600 подарков

В прошедшие выходные прогремел наш большой розыгрыш подарков для покупателей ТРЦ «Пионер». 28 сентября мы отметим в календаре как день улыбок, радости и исполнения желаний, ведь наши любимые посетители получили прекрасные призы от магазинов торгового центра и его партнёров.

Сертификаты на бытовую технику, электронику, одежду, обувь, аксессуары, ювелирные изделия, вкусные призы и подарочные карты на посещение развлекательных площадок «Пионера» — всего более 1600 подарков! В блоках розыгрышей своих обладателей нашли 36 крупных выигрышей стоимостью от 1000 до 15000 рублей. Самыми ценными оказались подарки от сети «Эльдорадо». Счастливцы, которым они достались, — Нина Фурсова, Виталий Клишин и Махмадраджаб Буриев. Среди других спонсоров — магазины «DNS», «Сегмент», «Familia», «Помолвка.Свадьба», «Humidor Club», «Классик», «Золотой телец», салон часов «Секунда», «Чикаго Пицца» и гипермаркет «Лента».

Розыгрыш более 1600 подарков от «Пионера»! Фото: ТРЦ «Пионер»

Разумеется, этот масштабный розыгрыш не состоялся бы без партнёров, которые предоставили много прекрасных подарков для конкурсов в день розыгрыша. За самые вкусные призы отвечали «БПЗ», «Burger King», «Хинкальная», «Altai Бургер», кофейня «Пионер», кафе «Матрёшка», «Касуро», «Кинза & Мята» и «БМК». «Читай-город» и «Мир удивительных товаров» и «Рив Гош» порадовали победителей сертификатами на покупки, а настоящий мир развлечений «ПИОНЕР Парк» — двумя подарочными картами на посещение. Мы благодарим всех наших партнёров за содействие нашему розыгрышу!

Розыгрыш более 1600 подарков от «Пионера»! Фото: ТРЦ «Пионер»

Разумеется, не только подарки радовали гостей торгового центра в этот день. Развлечения для всей семьи — спортивные выступления, фокусы, зажигательные музыкальные номера, танцы и многое другое ждали всех участников нашего большого праздника. Дети и взрослые получили заряд позитива от номеров нашей развлекательной программы.

Розыгрыш более 1600 подарков от «Пионера»! Фото: ТРЦ «Пионер»

«Пионер» любит своих покупателей и любит дарить подарки! Наш ТРЦ — спонсор ваших удачных покупок и хорошего настроения!

Итоги розыгрыша. Архив ТРЦ «Пионер»