Пионер радиотехники. Приходи и погрузись в атмосферу «назад в СССР»

Совсем скоро, 1 августа, в ТРЦ «Пионер» состоится открытие музея советской радиотехники! Экспонаты музея поистине уникальны: почти все из них до сих пор работают. Коллекция позволит погрузиться в увлекательный мир советской техники и послушать знаменитые записи на оригинальных носителях.

У необычных экспонатов — необычный хозяин. Барнаулец Андрей Минкин с самого детства увлекался советской техникой, научился ее восстанавливать и ремонтировать, а теперь в его коллекции тысячи экспонатов. Телевизоры, радиолы, магнитофоны, пластинки и множество других ретровещей Андрей собрал в одной из самых многочисленных коллекций в России. Неудивительно, что экспонатами интересовались местные и даже заграничные музеи. Но с площадкой для экспозиции постоянно возникали трудности, теперь обширная коллекция разместится в стенах торгово-развлекательного центра «Пионер»!

Жители Барнаула уже могли видеть телевизоры и радиоприемники из коллекции Андрея Минкина на мероприятиях города: «Музейной ночи», «Библионочи», тематических выставках. Экспонаты всегда находятся в идеальном состоянии, владелец с трепетом заботится о каждом объекте из советских времен. Поэтому атмосфера «назад в СССР» — неотъемлемый атрибут каждой выставки коллекционера.

Радиола «Гамма». Архив ТРЦ"Пионер".

Познакомимся поближе с одним из экспонатов коллекции. Первая в мире радиола со светомузыкой марки «Гамма» включает во время проигрывания музыки цветные лампочки — красные, синие и зеленые. Такие приборы были уникальным изобретением советской радиотехники и выпускались в 1964—1969 годах. А вдохновлялись изобретатели «Гаммы» идеями знаменитого композитора Александра Скрябина. Он говорил, что звукам соответствуют определенные цвета и значительно улучшают их восприятие.

А в музее ТРЦ «Пионер» вы сможете увидеть остальные экспонаты, узнать их историю и совершить увлекательное путешествие по вехам советского времени. И да, вход совершенно свободный для всех и всегда!

Ждем вас в гости с 1 августа!