Пир без мяса. 13 занимательных YouTube-каналов о вегетарианстве

Для защитников природы и тех, кто хочет провести осенний детокс организма, altapress.ru подобрал вегетарианские YouTube-каналы с вкусными уроками. По ним можно приготовить картофельные лепешки с зеленью, ароматные пельмени без мяса, рататуй и постные голубцы. А еще узнать, как и почему люди отказываются от животной пищи.