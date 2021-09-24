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Жизнь

Пир без мяса. 13 занимательных YouTube-каналов о вегетарианстве

  1. Добрые рецепты
  2. Katerina Dulaeva
  3. VideoKatya
  4. Natalia Smoliar
  5. Денис Терентьев
  6. Nina Montagne
  7. Jess Beautician
  8. Rachel Ama
  9. Pick Up Limes
  10. Михаил Веган
  11. Первый Вегетарианский
  12. Cheap Lazy Vegan
  13. Madeleine Olivia

Для защитников природы и тех, кто хочет провести осенний детокс организма, altapress.ru подобрал вегетарианские YouTube-каналы с вкусными уроками. По ним можно приготовить картофельные лепешки с зеленью, ароматные пельмени без мяса, рататуй и постные голубцы. А еще узнать, как и почему люди отказываются от животной пищи.

1
Добрые рецепты

Елена, хозяйка канала «Добрые рецепты», обменивается с подписчиками рецептами изысканных блюд «как из ресторана». Блогер подробно рассказывает, как приготовить греческий салат, сливовые галеты из имбирного теста, шоколадный торт без яиц и молока, тыквенный суп-пюре и многое другое. Никакой курицы и говядины.

Овощи.
Овощи.
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2
Katerina Dulaeva

В своем YouTube-блоге Екатерина Дулаева делится сокровенными мечтами о будущем и знаниями о вегетарианстве. Девушка учит готовить полезные напитки и перекусы. К примеру, овощные соки, пасту с грибами, цуккини-брауни, печенье без глютена, чесночный хумус.

3
VideoKatya

ВидеоКатя — сторонник несложных рецептов. «Вегетарианский суп в 3 шага», «Майонез без яиц для самых ленивых» — так называются ее обучающие ролики. Кроме того, Катя показывает, как за 30 минут состряпать полезные хачапури.

Горох. Овощи
Горох. Овощи
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4
Natalia Smoliar

Наталья Смоляр — блогер-сыроед. Темы, на которые она беседует с аудиторией, — медитации, жизнь на Земле и «живое» питание. Эксперт по вегетарианству раскрывает секреты приготовление овсяных хлебцев, яблочного и тыквенного смузи.

5
Денис Терентьев

В видео Терентьева — необычные мастер-классы. О том, как самому сделать «сыроедную» брынзу, черную икру из семян чиа и спирулины, льняную «манку».

Овощи. Урожай
Овощи. Урожай
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6
Nina Montagne

Нина Монтань из Австралии — за разнообразное питание. На канале девушка объясняет, как приготовить вегетарианское шоколадное печенье, пасту под пикантным соусом, рагу с бобами. Также Нина публикует видео о психическом здоровье, любви и книгах.

7
Jess Beautician

Джесс, живущая в Великобритании, часто пополняет рубрику «Что я ем за день». В ней она рассказывает о приготовлении овсяной каши с жареными бананами на завтрак, овощных салатов на ужин и разных кулинарных лайфхаках.

Урожай. Овощи.
Урожай. Овощи.
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8
Rachel Ama

Рэйчел Ама — приверженка «комфортного», калорийного меню. В ее сытных уроках немало рецептов вегетарианского сыра, бобов, батата, растительных запеканок. Девиз YouTube-блогера — «С любовью к природе и натуральным продуктам».

9
Pick Up Limes

Автор видеоблога «Pick Up Limes» Садия — минималистка, старающаяся не спешить и жить размеренно, в удовольствие. Идейный кулинар выкладывает ролики с рецептами тостов из авокадо, печеного нута, конфет и веган-чипсов.

Морковь. Овощи.
Морковь. Овощи.
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10
Михаил Веган

Михаил Веган — один из самых популярных вегетарианских блогеров из России — пошагово разъясняет подписчикам, как по-новому готовить любимые отечественные блюда. Борщ, пирожки, котлеты, пельмени, «селедку» под шубой (да-да, из растительных ингредиентов).

11
Первый Вегетарианский

«Первый Вегетарианский» — познавательно-развлекательный телеканал, посвященный вегетарианству и здоровому образу жизни. Он вещает в России и странах СНГ, а еще дублирует некоторые ролики на YouTube. Для интернет-пользователей в блоге припасены рецепты пасты под тыквенным соусом, майонеза из семян подсолнуха, салата из крапивы и авокадо.

Авокадо.
Авокадо.
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12
Cheap Lazy Vegan

«Cheap Lazy Vegan» — еще одна площадка для «ленивых» кулинаров. На ее просторах можно освоить азы веганства, научиться печь торты в микроволновке, узнать рецепты растительного молока.

13
Madeleine Olivia

Мэделин Оливия интерпретирует знаменитые рецепты на свой лад. Например, предлагает несколько вегетарианских версий мак-н-чиз и гамбургеров без мяса. А еще YouTube-повар делает подборки бюджетных продуктов и блюд.

Тыква, овощи.
Тыква, овощи.
CC0
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