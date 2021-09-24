Пир без мяса. 13 занимательных YouTube-каналов о вегетарианстве

Елена, хозяйка канала «Добрые рецепты», обменивается с подписчиками рецептами изысканных блюд «как из ресторана». Блогер подробно рассказывает, как приготовить греческий салат, сливовые галеты из имбирного теста, шоколадный торт без яиц и молока, тыквенный суп-пюре и многое другое. Никакой курицы и говядины.
В своем YouTube-блоге Екатерина Дулаева делится сокровенными мечтами о будущем и знаниями о вегетарианстве. Девушка учит готовить полезные напитки и перекусы. К примеру, овощные соки, пасту с грибами, цуккини-брауни, печенье без глютена, чесночный хумус.
ВидеоКатя — сторонник несложных рецептов. «Вегетарианский суп в 3 шага», «Майонез без яиц для самых ленивых» — так называются ее обучающие ролики. Кроме того, Катя показывает, как за 30 минут состряпать полезные хачапури.
Наталья Смоляр — блогер-сыроед. Темы, на которые она беседует с аудиторией, — медитации, жизнь на Земле и «живое» питание. Эксперт по вегетарианству раскрывает секреты приготовление овсяных хлебцев, яблочного и тыквенного смузи.
В видео Терентьева — необычные мастер-классы. О том, как самому сделать «сыроедную» брынзу, черную икру из семян чиа и спирулины, льняную «манку».
Нина Монтань из Австралии — за разнообразное питание. На канале девушка объясняет, как приготовить вегетарианское шоколадное печенье, пасту под пикантным соусом, рагу с бобами. Также Нина публикует видео о психическом здоровье, любви и книгах.
Джесс, живущая в Великобритании, часто пополняет рубрику «Что я ем за день». В ней она рассказывает о приготовлении овсяной каши с жареными бананами на завтрак, овощных салатов на ужин и разных кулинарных лайфхаках.
Рэйчел Ама — приверженка «комфортного», калорийного меню. В ее сытных уроках немало рецептов вегетарианского сыра, бобов, батата, растительных запеканок. Девиз YouTube-блогера — «С любовью к природе и натуральным продуктам».
Автор видеоблога «Pick Up Limes» Садия — минималистка, старающаяся не спешить и жить размеренно, в удовольствие. Идейный кулинар выкладывает ролики с рецептами тостов из авокадо, печеного нута, конфет и веган-чипсов.
Михаил Веган — один из самых популярных вегетарианских блогеров из России — пошагово разъясняет подписчикам, как по-новому готовить любимые отечественные блюда. Борщ, пирожки, котлеты, пельмени, «селедку» под шубой (да-да, из растительных ингредиентов).
«Первый Вегетарианский» — познавательно-развлекательный телеканал, посвященный вегетарианству и здоровому образу жизни. Он вещает в России и странах СНГ, а еще дублирует некоторые ролики на YouTube. Для интернет-пользователей в блоге припасены рецепты пасты под тыквенным соусом, майонеза из семян подсолнуха, салата из крапивы и авокадо.
«Cheap Lazy Vegan» — еще одна площадка для «ленивых» кулинаров. На ее просторах можно освоить азы веганства, научиться печь торты в микроволновке, узнать рецепты растительного молока.
Мэделин Оливия интерпретирует знаменитые рецепты на свой лад. Например, предлагает несколько вегетарианских версий мак-н-чиз и гамбургеров без мяса. А еще YouTube-повар делает подборки бюджетных продуктов и блюд.