Пир на весь мир или рабочий день. Тест: что вы знаете о праздновании Великой Победы в разных странах

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С тем, как отмечают День Победы в России, каждый из нас знаком с рождения. Но не везде он проходит так серьезно и торжественно. Проверьте свои знания о традициях этого праздника за границей с помощью теста аltapress.ru.
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