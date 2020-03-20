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Жизнь

Пир во время чумы: сын российского олигарха показал на видео, как ест золото

Сын самарского олигарха Алексея Шаповалова попробовал золото на вкус.

Золотые слитки.
Золотые слитки.
СС0

«23karatgold», — подписал опубликованное видео Шаповалов.

Еду из благородного металла 958-й пробы для молодого человека приготовили в отеле, расположенном на берегу Персидского залива, уточняет «Царьград».

Уже несколько месяцев Шаповалов-младший живет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

«Для чего это, некоторым людям на хлеб не хватает <…> Господа миллионеры, только скромность красит человека. Это не показатель вашего ума», — написали возмущенные подписчики в комментариях к видео.

Однако другие в защиту Шаповалова отметили, что в Эмиратах данный деликатес пробует «каждый второй», пишет ura.ru.

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