Пир во время пандемии: как сервисы доставки еды пытаются накормить самоизолированных и себя

Cервисы доставки готовой еды как бизнес из-за пандемии коронавируса только выиграли. Число клиентов увеличилось, а сам рынок еще не выбрал свой потенциал. Altapress.ru составил обзор крупнейших представителей фуд-теха в Барнауле и узнал, сколько получают курьеры и зачем на пакет с едой лепят наклейку с температурой тела доставщика.

В Барнауле и пригороде работают сервисы таких крупных компаний, как «Яндекс» и Mail.ru Group: «Яндекс.Еда», Delivery Club и ZakaZaka. Они уже успели занять довольно внушительную долю в системе российского общепита, добравшись до самых удаленных уголков страны. Эти сервисы предлагают удобные сайты, приложения и быструю доставку. Самоизоляция россиян ничуть не повредила этому бизнесу. Даже наоборот: для многих доставка еды на дом — необходимость.

Что предлагают

Через каждый из сервисов можно заказать любую еду, начиная с бургеров, суши и пиццы, заканчивая блюдами из категории здорового питания. Здесь собраны практически все кафе и рестораны города. Когда вся еда под рукой, это облегчает поиск.

Из минусов: все заведения разделены на сектора по принципу расположения. Если искомое кафе находится в некотором отдалении от вашего дома, то сервис откажет в заявке, но обязательно предложит альтернативу с похожим ассортиментом. Поэтому перед формированием заказа требуется указать свой адрес.

Доставка еды. Пицца. CC0.

С кем сотрудничают

Сервис «Яндекс.Еда» был запущен в Барнауле в сентябре 2019 года. Он работает как с дорогими и раскрученными ресторанами, так и с более демократичными и малоизвестными.

Среди зарегистрировавшихся «Макдоналдс», «Дайли Дайнер», Grill House, «Сковородовна», «Бургер Кинг», «Папа Джонс», Chicago Pizza, «Японский Бох», «Матрешка», Manhattan-pizza, «Рыба.Рис», «Ползуновъ», Kuzina, «Кофе и пряник», «Вкусно, как дома», «Кинза & Мята» и многие другие. Всего около 100 кафе и ресторанов.

В Delivery Club выбор скромнее — 28 заведений. Но не стоит забывать, что список постоянно меняется, кто-то присоединяется к сервисам, кто-то по тем или иным причинам уходит с площадок. В Delivery Club представлены примерно те же гиганты и представители среднего звена барнаульского общепита, что и у «желтого» конкурента, плюс «Шашлык-Сity», «5 специй», «Сытый Samurai» и т. д.

Пицца. Еда. СС0

ZakaZaka же пока не радует большим количеством предложений. После мониторинга сервиса удалось найти только четыре организации: «5 специй», «Гигант Суши», «Пироги22» и «Султан». Агрегатор не менее удобен, чем конкуренты, но, видимо, еще малоизвестен.

Есть ли различия

В каждом агрегаторе собраны скидки и акции, представленные кафе и ресторанами. Если установить приложение, то время от времени будут приходить уведомления о выгодных предложениях.

Однако, несмотря на схожие черты, агрегаторы не лишены индивидуальности и интересных фишек. Так, сервис «Яндекс.Еда» подготовил отдельное предложение для компаний «Еда для бизнеса» — это завтраки, обеды, ужины для сотрудников, меню для вечеринок.

Пицца. Еда. СС0

Из преимуществ — персональный менеджер и постоплата, а также управление через приложение и единый электронный чек для финансовой отчетности. А еще сервис популяризирует бережное отношение к природе. Здесь размещена ссылка на recyclemap.ru, где указаны пункты приема различной упаковки, в том числе пластика.

Delivery Club готов привозить клиентам еду за баллы. Чтобы ее получить, нужно оформить доставку на минимальную сумму и добавить к заказу одно блюдо из категории «еда за баллы».

Не все рестораны участвуют в акции, нужно обязательно уточнить список заведений и их акционных блюд на сайте или в приложении. За что можно получить бонусные баллы? Пользователь получает 600 баллов при регистрации, еще 300 — за каждую 10-ю доставку и по 10 баллов за каждые 100 рублей в чеке.

Доставка еды. CC0.

ZakaZaka принадлежит той же компании, что Delivery Club, — Mail.ru Group, поэтому не удивительно, что здесь также работает бонусная программа. Заработать баллы можно, зарегистрировавшись в сервисе (700 баллов), подтвердив e-mail (+200 баллов), вступив в группы в социальных сетях (+200 баллов), оставив отзыв (+50 баллов) и сделав заказ (10% суммы заказа конвертируется в баллы).

Оформляем доставку на минимальную сумму, добавляем одно из трех блюд бонусной программы — и наслаждаемся. А еще здесь можно найти кулинарный портал с рецептами вкусных и простых блюд.

Через сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club можно заказать блюда из кафе-магазинов здорового питания «Грин», IlikeFood и вегетарианского кафе «Вриндаван». Удобство при заказе, быстрота доставки — это, несомненно, плюс. Но есть и большой минус: жители спальных районов Барнаула не смогут оформить заказ из-за большой удаленности.

Курьер сервиса «Яндекс.Еда». Анна Зайкова.

Как оплатить заказ

Сейчас практически все доставки оплачиваются онлайн: картами Visa, MasterСard, Maestro и «Мир», а также Apple Pay («Яндекс.Еда»). Если для расчета понадобятся наличные деньги (что маловероятно, но возможно), сервис предупредит пользователя.

В фильтре приложения Delivery Club можно сразу выбрать способ оплаты: онлайн или картой курьеру.

Кстати, если случится форс-мажор, то сервисы решают возникшие сложности в режиме онлайн. Например, в Delivery Club, если вам привезли не тот заказ (перепутали в ресторане или при передаче курьером), сервис не только моментально возвращает деньги, но и оставляет уже привезенную еду в качестве бонуса. Для оформления возврата пользователь должен выслать в чат специалисту техподдержки фотографию чека, прикрепленного к полученному пакету.

Как заказать еду через интернет Анна Зайкова

Сколько стоит доставка

Стоимость доставки варьируется в зависимости от договоренности с рестораном. Чаще всего чем больше ценник, тем меньше плата за работу курьера. Минимальная стоимость доставки в «Яндекс.Еде» составляет 49 рублей, максимальная — 149. Но есть рестораны, блюда из которых привезут совершенно бесплатно, если сделать заказ на минимальную сумму, установленную заведением.

У Delivery Club тоже можно заказать бесплатную доставку еды. Чаще всего если на карточке ресторана (на сайте или в приложении) указана минимальная стоимость набора блюд, то за услуги курьера платить не придется. В других случаях оплата доставки составит от 50 до 149 рублей. ZakaZaka привезет заказ за 50 рублей либо бесплатно при оплате минимального заказа.

Однако не стоит забывать про чаевые курьеру. Их стали давать все чаще. Как рассказали нам в пресс-службе фуд-тех-направления «Яндекс.Такси» («Яндекс.Еда», как и «Яндекс.Лавка», входит в структуру этого направления), отношение пользователей к курьерам меняется в лучшую сторону: «За последние несколько недель курьеры „Яндекс.Еды“ стали получать безналичные чаевые в два раза чаще. Сейчас их оставляют вместе с 12% заказов — против прежних 6−7% до начала пандемии. Барнаул является одним из самых щедрых городов: здесь курьерам оставляют чаевые в 18,2% случаев».

Бургер. Еда. СС0

Безопасна ли доставка

Во-первых, заказы доставляются бесконтактно. Курьер просто оставляет пакеты с едой у двери клиента, предупредив о своем прибытии. Во-вторых, все курьеры обеспечены индивидуальными средствами защиты: масками, перчатками и антисептиками. В-третьих, рестораны, подключенные к агрегаторам, обязательно отслеживают состояние здоровья работников службы доставки.

В кармане каждого из них лежит именная справка, позволяющая беспрепятственно перемещаться по городу. Если внимательно посмотреть на пакет из Delivery Club, то на нем можно заметить круглую наклейку с именем курьера и указанием температуры его тела.

«Помимо этого, совместно с „Яндекс.Такси“ мы создали фонд, из которого будут осуществляться выплаты курьерам и водителям в случае заболевания из-за коронавируса или вынужденной самоизоляции из-за контакта с заболевшим. Для всех остальных случаев с октября 2019 года курьеры застрахованы на всех активных слотах (слот — это время, которое курьер выбирает для работы с сервисом. — Прим. ред.) на сумму до 2 млн руб.», — прокомментировали в пресс-службе фуд-тех-направления «Яндекс.Такси».

«Яндекс.Еда» altapress.ru

Можно ли заработать

Попасть в «Яндекс.Еду» или Delivery Club легко — нужно просто оставить заявку на сайте. Затем с кандидатом связывается представитель компании, чтобы рассказать о вакансии и записать на собеседование. После небольшого обучения и проверочного теста курьера подключают к агрегатору.

Сервис ZakaZaka не ведет активного набора курьеров. Можно предположить, что агрегатор использует ресурс работников Delivery Club (оба сервиса принадлежат одной компании — Mail.ru Group) либо пользуется услугами курьеров тех немногих заведений общепита, с которыми сотрудничает.

Что касается «Яндекс.Еды» и Delivery Club, то оба сервиса обещают работу около дома, неплохой заработок (до 60 тыс. рублей), удобный график (от четырех часов в день) и форменную одежду по погоде. Причем работу курьером можно рассматривать не только как подработку, но и как основной вид занятости.

Еда.

Павел , 31 год , работает в доставке Delivery Club: — Я живу в Новоалтайске, на работу каждый день приезжаю в Барнаул. Меня уволили с завода, поэтому доставка еды стала для меня основным источником дохода. А что остается делать, ведь у меня семья, ребенок. В месяц я могу заработать порядка 30 тыс. рублей. На жизнь хватает. Нас не так много в курьерской службе, поэтому заказов обычно много. Практически у всех машины — успеваем к большому количеству клиентов.

Для того чтобы стать курьером, особых навыков не требуется. Как отметили в пресс-службе фуд-тех-направления «Яндекс.Такси», работников обучают профессиональные курьерские службы — партнеры компании. Основные требования к соискателям — возраст не меньше 18 лет и успешное прохождение обучения.

«Курьер может доставлять заказы пешком, а может воспользоваться любым собственным транспортом, например велосипедом, самокатом или автомобилем. Можно и на общественном транспорте. Если ресторан или клиент далеко, затраты на общественный транспорт возмещают. Курьеры работают по сменам и сами формируют свой график. Плановый слот длится от четырех часов, а свободный можно открыть и закрыть в любое время. При этом он не может длиться дольше 12 часов. Если курьер выбирает слоты длительностью больше 40 часов в неделю, система выдает предупреждение о чрезмерной нагрузке», — пояснили в пресс-службе.

Еда. СС0

При этом общее количество заказов в день, которые доставляет курьер, напрямую зависит от выбранного графика. Сейчас, как и до начала пандемии, каждый из работников курьерской службы «Яндекс.Еда» по-прежнему доставляет в среднем два заказа за час.

В то же время курьеры отмечают, что агрегатор не всегда дает заработать по максимуму.

Александр , 25 лет , работает в доставке «Яндекс.Еда»: — Складывается впечатление, что сервис не дает особо выйти за предел определенной суммы заработка. В основном все сидят на «минималке», которая сейчас составляет 75 рублей в час. Тебе платят за пройденный километраж и количество обработанных заказов. Бывает, что сумма не дотягивает до «минималки», тогда агрегатор доплачивает. Но загвоздка в том, что в начале слота тебе могут скинуть несколько заказов, а потом на несколько часов наступает затишье, когда ты просто сидишь на месте. Чтобы заработать больше «минималки», нужно выполнять 5+ заказов, но они не всегда приходят. Работая шесть часов, я зарабатываю 450 рублей в день. Не так много, как хотелось бы. Меня не смущает корпоративная одежда. В Барнауле уже начали привыкать к «желтым человечкам».

Курьер «Яндекс.Еда». instagram.com/yandex_eda

О низкой зарплате нам рассказал еще один студент, работающий курьером в том же сервисе.

Яков , 19 лет , работает в доставке «Яндекс.Еда»: — Когда я устраивался в «Яндекс.Еду» курьером, рассчитывал минимум на 20 тыс. рублей. Оказалось, что выходит несколько меньше. Если работать по восемь часов пять дней в неделю, то получается примерно 12 тыс. рублей. Но мне нравится свободный график, который позволяет и подрабатывать, и учиться. К тому же все чаще стали давать чаевые. Максимально я получал 100 рублей за доставку. Меня даже перестала смущать желтая одежда и сумка. Первое время было некомфортно, да и люди нередко тыкали пальцем, восклицая что-то вроде: «О! «Яндекс.Еда»!" Но со временем я привык и просто перестал обращать на это внимание.

Спрос на услуги агрегаторов растет, увеличивается количество ресторанов, работающих с сервисами, отмечается рост количества новых кандидатов.

Еда. СС0

В пресс-службе фуд-тех-направления «Яндекс.Такси» нам пояснили: «Люди приходят в курьерскую службу сервиса «Яндекс.Еда» в том числе из тех отраслей, работа в которых была практически парализована с введением режима самоизоляции. Например, ресторанная индустрия: сейчас осуществляется помощь с временным трудоустройством сотрудникам залов в кафе и ресторанах».

Евгения Скаредова