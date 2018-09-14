Пираты выложили в сеть все российские киноновинки

Почти каждый фильм, вышедший в российском кинопрокате с января по сентябрь, появился и на пиратских сайтах. В целом рынок интернет-пиратства в России по итогам 2017 года вырос на 21% по сравнению с предыдущим и составил $85 млн. Такая оценка приводится в исследовании компании Group-IB сообщает РБК.

Количество запросов российскими пользователями в популярных поисковых системах на просмотр фильмов и сериалов бесплатно за прошлый год составило почти 10 млрд, подсчитали специалисты направления Group-IB Anti-Piracy (занимается защитой интеллектуальной собственности в интернете). «Исходя из суммарной аудитории Рунета — порядка 90 млн человек — на каждого пользователя в среднем приходится порядка 110 просмотров пиратских копий картин», — делают вывод эксперты Group-IB.



Число краж контента с экранов кинотеатров в 2017 году выросло более чем в шесть раз — с 33 до 211 «экранок» (снятых на видео копий фильмов). При этом только за первые восемь месяцев этого года количество опубликованных в интернете пиратских копий уже ​перевалило за отметку 280. Значит, что почти каждая из 320 лент, вышедших в январе—августе в российский кинопрокат, была скопирована пиратами.

Чаще всего пиратские видео распространяются через «Яндекс» и Google, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».