С 2019 года в России отключат эфирное ТВ. Как не остаться без любимых передач?

С 1 января 2019 года в России начнется отключение аналогового телевидения. Его точно не будет во всех населенных пунктах с численностью жителей менее 100 тысяч. То есть в Алтайском крае — почти на всей территории. Рассказываем, почему это произойдет и что делать.

1. Почему отключают аналоговое эфирное телевещание?

В России с 2009 года идет программа перехода с аналогового телевещания на цифровое. Сроки ее завершения уже несколько раз сдвигали, но в 2019 году процесс перехода, скорее всего, закончится.

Сети цифрового телевидения в России построены, поэтому «аналог» можно отключать. На 2019 год финансирование аналогового вещания в госбюджете не предусмотрено.

В муниципалитетах с численностью населения менее 100 тыс. жителей аналоговое вещание прекратится. В более крупных населенных пунктах решение об отключении «аналога» принимают вещатели (телеканалы).

В Алтайском крае больше 100 тыс. жителей только в трех городах — Барнауле, Бийске и Рубцовске.

2. Зачем нужен переход на цифровое вещание?

Цифровой формат вещания имеет преимущества перед аналоговым. Он дает лучшее качество «картинки», позволяет транслировать больше телеканалов и пользоваться сервисами — отложенным просмотром, голосованием в онлайн режиме и т.д.

3. Насколько развита сеть цифрового ТВ в Алтайском крае?

По данным Алтайкомсвязи, в Алтайском крае смотреть первый цифровой мультиплекс могут 97,6% жителей региона, второй — 52,4% жителей.

248 населенных пунктов вообще не охвачены сетью цифрового телевещания, в них проживает около 53 тыс. человек. Список Алтайкомсвязь обещает опубликовать позже.

Семья перед телевизором. CC0

4. Сколько жителей региона реально пользуются цифровым ТВ?

Таких данных в Алтайкомсвязи пока нет, управление собирает эту статистику.

5. Как подключиться к бесплатному цифровому ТВ?

Чтобы смотреть цифровое эфирное телевидение, нужно иметь дециметровую антенну и телевизор, который поддерживает стандарт DTV-2. Если у вас старый телевизор и он не поддерживает нужный стандарт, то надо купить ресивер (приставку).

Приставки стоят от 800 до 2,5 тыс. рублей. Стоимость антенн для DTV-2 начинается от 300 рублей.

6. Что делать жителям сел , где нет цифрового ТВ?

Алтайкомсвязь заключила соглашение с оператором цифрового спутникового телевидения «НТВ Плюс». Он готов обеспечить бесплатным цифровым спутниковым телевидением жителей региона, которые не имеют возможности принимать цифровой эфирный ТВ-сигнал.

Сельчане смогут бесплатно смотреть 20 обязательных общедоступных каналов первого и второго мультиплекса. Но оборудование (тарелку) придется приобрести самостоятельно, хотя и по льготной цене. Каков будет размер льготы, в управлении не уточнили.

Для подключения нужно позвонить на номер 8 800 555 67 89 и назвать кодовое слово «Страна». Без льгот комплекты спутникового ТВ «НТВ Плюс» стоят от 3,5 тыс. до 8 тыс. рублей.

Телевизор. Квартира. Жильё. Открытые источники в Интернете

7. Что будет с местными городскими и районными телекомпаниями?

Возможно, после отключения аналогового вещания местные телекомпании, которые работали в этом формате, закроются. У многих из них нет оборудования для производства новостей и телепрограмм в цифровом качестве. Также для них нет места в мультиплексах.

Судьба местного телевидения в ситуации перехода «на цифру» давно обсуждается. Пока государство нашло место в мультиплексах и подходящий формат работы для региональных выпусков программ ГТРК.

Кроме этого, был разыгран аукцион на место в мультиплексах для одного регионального канала в каждом субъекте. В Алтайском крае его выиграла «Катунь 24». Она будет размещаться на 21-й кнопке.

В Альтайкомсвязи пояснили, что продолжение трансляции в «аналоге» региональных, муниципальных и частных каналов в 2019 году останется на усмотрение вещателей. «То есть принудительного отключения „аналога“ не будет. Аналоговый формат вещания сохранится до тех пор, пока в нем будет необходимость у телезрителей и вещателей», — говорят в управлении. Что это будет означать на практике, пока непонятно.