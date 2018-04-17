Жизнь после шоу: что стало с алтайскими участниками известных телепроектов

Десятки жителей Алтайского края прославились в разных телекпроектах. Кто-то из них продолжает появляться на ТВ, про других почти ничего не известно. Altapress.ru нашел бывших алтайских участников телешоу и узнал, как изменилась их жизнь после проектов.
- Арсений Бородин: самый опытный алтайский участник телешоу
- Иван Чебанов: в телепроектах — с детства
- Алексей Сулима: первый алтайский победитель телепроекта
- Дмитрий Красилов: "вогер из Заринска"
- Оджан Наумкин: "алтайский маугли"
- Мария Мальцева (Омельченко): "крестьянка из Топчихи"
- Жители Алтайского края в телепроектах
Арсений Бородин: самый опытный алтайский участник телешоу
Проекты: "Фабрика звезд 6" (Первый канал, 2006 год) "Фабрика звезд. Возвращение" (Первый канал, 2011 год), "Новая волна" ("Россия 1", 2013 год), "Главная сцена" ("Россия 1", 2016 год), шоу "Голос" (Первый канал, 2017 год)
Результат: занял второе место в "Фабрике звезд 6" и "Фабрика звезд. Возвращение" (в составе группы "Челси"), поделил 4-5 места с другой исполнительницей из России на "Новой волне", победил в проекте "Главная сцена", вылетел перед самым финалом из "Голоса".
Возраст: 29 лет.
"Телешоу и карьера — разные вещи"
Арсений Бородин,
победитель проекта "Главная сцена" ("Россия 1", 2016 год):
— Любому музыканту важно, чтобы люди знали его творчество, чтобы оно им нравилось. Участие в музыкальной телепрограмме — самый очевидный путь к популярности. Меня стали узнавать как артиста на улицах, обо мне узнали коллеги из шоу-бизнеса.
Я участвовал во многих телепроектах, потому что я безумно жадный до музыки человек. Живу ею 24/7. Несмотря на то, что все эти проекты были музыкальными, они отличались по смыслу. В одном мы показывали свой взгляд на классику, в другом было самым важным хорошо исполнить песню и так далее.
Телеэфиры — это бонус. Важнее общение с наставниками, членами жюри, работа над музыкальными произведениями, написание песен, придумывание новой версии для известной или легендарной песни.
Например, когда мы исполнили "Куда уходит детство", к нам подошел ее автор Александр Зацепин и сказал, что такой манере исполнения ее изначально и представлял. Для меня это была высшая похвала. За такие вещи я и ценю телепроекты.
Участие в телешоу и успешная карьера — это совершенно разные вещи. И чем новее проект, тем сильнее эти понятия расходятся. Телевидение преследует свои цели. А ребята, приходя на проект, думают, что станут большими артистами. Но продюсеры после шоу начинают продвигать совсем небольшой процент участников.
Чтобы сделать успешную карьеру, артисту нужна песня и грамотный менеджмент. В этом смысле ничего не изменилось.
Я сейчас живу в Москве и занимаюсь музыкой. У меня сильная команда в плане менеджмента. И в моей жизни происходит то, чего я давно хотел. Мы готовим новую песню, кропотливо над ней работаем. Готовимся к следующему концерту, это будет отличный повод показать новую песню.
Иван Чебанов: в телепроектах — с детства
Проекты: "Утренняя звезда" (середина 1990-х), "СТС зажигает суперзвезду" (СТС, 2009 год), шоу "Голос" ("Первый канал", 2014 год), "X-фактор. Главная сцена" ("Россия 1", 2015 год)
Результат: вышел в финал "СТС зажигает суперзвезду".
Возраст: 30 лет
"Быть участником "Голоса" уже неинтересно"
Иван Чебанов,
финалист шоу "СТС зажигает суперзвезвезду" (2009 год):
— Участие в телешоу изменило мою жизнь. Во многом благодаря проекту "СТС зажигает суперзвезду" я переехал в Москву. На этом шоу мне подарили обучение в МГУ. Потом был "Голос", где я получил большой творческий опыт, показал себя стране, получил свой первый контракт с рекорд-леблом и стал выпускать собственную музыку.
Телеэфиры дают очень быструю и широкую популярность. Не могу сказать, что после "Голоса" я проснулся знаменитым, но, безусловно, расширил свою аудиторию .
Чтобы сделать успешную творческую карьеру, нужно много работать: до телешоу, во время и после. Сам факт участия в проекте ничего не гарантирует. Нужно быть артистом и где-то предпринимателем, за многое нести ответственность. Наверное, не все обладают такими качествами.
Если бы появился еще один подходящий для меня телепроект, я бы снова пошел участвовать. Это незабываемые, очень яркие эмоции. Но быть участником шоу похожего на "Голос" уже неинтересно. Я пишу песни не только для себя, но и для других артистов. Мне важно задействовать себя не только как исполнителя, но и как автора.
Сейчас я живу в Москве. В конце апреля выйдет мой дебютный альбом "Иди за мной", он полностью отражает меня сегодняшнего. У меня есть своя студия звукозаписи, куда приходит много новых артистов. И еще я продвигаю новый для нашей страны западный формат творчества songwriting camp — музыканты и авторы собираются вместе и записывают новую музыку.
Алексей Сулима: первый алтайский победитель телепроекта
Проекты. "Фактор А" ("Россия 1", 2012 год).
Результат. Победил в проекте. Получил от Аллы Пугачевой 50 тыс. долларов и контракт на ротацию песни на "Русском радио".
Возраст: 28 лет
"Нельзя быть наивным"
Алексей Сулима,
победитель телепроекта "Фактор А" ("Россия 1", 2012 год):
— После участия в телепроекте число поклонников моего творчества заметно увеличилось. Я стал опытнее в плане съемок на телевидении, научился давать интервью, не стесняясь и не переживая. У меня поменялось отношение к людям, я стал мудрее. В шоу-бизнесе слишком много лицемерия. Мне повезло, я сумел выйти сухим из воды.
У меня была одна цель, когда я пошел участвовать в "Фактор А": хотел, чтобы мое творчество услышало как можно больше людей. Так и вышло. В будущем я не откажусь от участия в телешоу, потому что мне нравятся новые вызовы и я привык побеждать.
Чтобы сделать успешную творческую карьеру после телешоу, не нужно слишком рассчитывать на известных продюссеров. Нельзя быть наивным, надо все взвешивать, не принимать поспешных решений и не рассчитывать на многое и сразу.
Я живу в Москве уже 11 лет. Занимаюсь музыкой, пишу стихи и песни. Одна из последних — "Я тону". Недавно вышел и клип на нее. Мне кажется, что эта песня показывает, что я стал еще сильнее как артист и вокалист. Всему свое время, вы меня еще увидите и услышите!
Дмитрий Красилов: "вогер из Заринска"
Проекты. "Танцы" (ТНТ, 2017 год).
Результат. Прошел только первый отборочный этап. Однако номер заринца запомнился: исполнил современный танец в стиле vogue (вог), основанный на позах и движениях модельной индустрии.
Возраст: 23 года
"Работа находит меня сама"
Дмитрий Красилов,
участник шоу "Танцы" (ТНТ, 2017 год):
— После участия в проекте "Танцы" моя жизнь, конечно, изменилась. Раньше я бегал по агентствам, искал работу, а сейчас она сама меня находит. Можно сказать, от шоу остался некий "шлейф", которым я пользуюсь, направляю его в нужное русло.
Когда я шел участвовать в проект, то ничего особенного не ждал. Не могу сказать, что хотел что-то доказать себе или другим. Скорее всего, хотелось испытать себя, смогу или нет. Оказалось, что не совсем могу. Теперь живу с этой мыслью в голове, и она меня мотивирует.
Я бы не сказал, что после шоу участникам не удается сделать творческую карьеру. Они ездят с мастер-классами, преподают в студиях, находят свое призвание в качестве тренеров. То, что мы их больше не видим по телевизору, не значит, что они потухли.
Мне бы очень хотелось повторить опыт участия в телепроекте. Он не сравнится ни с чем: не только развивает, но и воодушевляет на дальнейшую работу.
После эфира я стал часто ездить по стране, не получается сидеть на одном месте. Пока живу в Москве, так как участвую в нескольких проектах. Говорить о них пока ничего не буду.
Оджан Наумкин: "алтайский маугли"
Проекты: "Прямой эфир" ("Россия 1", 2013 год).
Результат. Прославился на всю страну. Получил свидетельство о рождении и паспорт, которых у него не было.
Возраст: 25 лет
"Хочу уехать во Флориду"
Оджан Наумкин,
алтайский отшельник, участник шоу "Прямой эфир" ("Россия 1", 2013 год):
— Меня приглашали разные телеканалы. Участие в какой-то передаче предполагает эксклюзивное сотрудничество. Я выбрал тех людей, с которыми мне было интересно, и попал на канал "Россия 1".
Руководство телеканалов открывало предо мной большие возможности, но сделать ответный шаг на эти предложения мне было тяжело. Например, на НТВ предлагали обучение в школе английского языка. На "России 1" — обучение в одной из московских художественных школ.
С НТВ я сотрудничать не стал. А в художественной школе не смог учиться потому, что у меня не было паспорта и других документов. На то, чтобы их сделать, ушло полтора года. За это время интерес телеканалов ко мне угас.
Наверное, если бы тогда я смог воспользоваться какой-то из этих возможностей, все сейчас было бы иначе. Но и то, что у меня есть, уже хорошо. Я пообщался с большим количеством интересных людей, все в жизни у меня стало нестандартно. Благодаря известности легче найти людей, которым интересны твои картины. И в целом проще воплотить любую идею. Я это ценю.
Уже больше двух лет я живу в Москве и работаю в ресторанной сфере. Я думаю, в будущем это поможет мне заняться чем-то своим. Хочу научиться хорошо петь, танцевать, писать картины, выучить английский, сделать свой проект в какой-то сфере — ресторан, творческую студию или какое-то производство. Мне все интересно, главное, чтобы это было полезно.
Москва — прекрасный город. Здесь можно реализовать все, чего тебе хочется. Но я всегда хотел уехать из России. Например, в штат Флорида в США. Там круглый год лето и все так прекрасно. Но уезжать куда-то — это хлопотно. Так что можно жить и здесь.
Мария Мальцева (Омельченко): "крестьянка из Топчихи"
Проект. "Барышня-крестьянка" ("Пятница", 2016 год).
Результат. Съездила в Вену, получила новые впечатления.
Возраст: 30 лет
"Начали узнавать в родной деревне"
Мария Мальцева (Омельченко),
участница телешоу "Барышня-Крестьянка" на канале "Пятница" (январь 2016 года):
— Участие в проекте мотивировало меня стремиться к лучшему. Сразу после съемок мы с женихом переехали в Новосибирск, там я устроилась на работу в детском театре. После выхода передачи в эфир (через три месяца) мне предложили работать на телевидении в Барнауле. А в моей родной деревне меня начали узнавать.
Когда я решила стать участницей "Барышни-крестьянки", то хотела просто открыть для себя новый мир и посмотреть незнакомый красивый город, не имея ничего в кармане. Совсем не ожидала, что после проекта изменюсь сама: появится уверенность в себе, цель в жизни и понимание, что мир очень большой.
Недавно я вышла замуж и сейчас в декретном отпуске. В будущем, после того как ребенок подрастет, возможно, снова попробую принять участие в телепроектах о путешествиях.
Наверное, после участия в телешоу стоит соглашаться на все поступающие предложения о работе. Возможно, тем, кому не удается построить творческую карьеру после проектов, не подворачивается счастливый случай. Большое значение имеет удача, талант и огромное желание остаться в творческой сфере. Но главное, мне кажется, — уметь выходить из зоны комфорта и показывать себя. Я, например, поняла, что работать на камеру очень непросто.
Жители Алтайского края в телепроектах
Кто стал первопроходцем с Алтая в ТВ-проектах?
Первой жительницей Алтайского края, которая поучаствовала в телепроекте современного формата, стала Ирина Ортман. Она прошла кастинг в "Фабрику звезд 3" на "Первом канале" и стала финалисткой. После окончания шоу стала участницей группы "Тутси", позже начала сольную карьеру.
Где еще участвовали жители Алтайского края?
- искали вторую половину в "Давай поженимся"
- строили любовь в "Доме 2", выигрывали деньги в "Стене"
- получали образование в "Умниках и умницах"
- ковали железо в "Лучше всех"
- рассказывали как заработать в "Пусть говорят"
- пытались решить проблемы в "Мужском/женском"
Самая известная команда с Алтайского края в телешоу
Самой большой командой из Алтайского края, которая приняла участие в телешоу, стал хор для телепроекта "Битва хоров". В него вошло 20 участников. Ребята прошли в финал проекта, но выиграть не смогли.
В какие проекты жителям Алтайского края пройти не удалось?
В Барнауле несколько раз проводился кастинг на телепроекты канала ТНТ "Холостяк" и "Битва экстрасенсов". На них выстраивались очереди, но ни житель края в эти проекты так и не попал.Комментарии
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