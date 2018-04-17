Жизнь после шоу: что стало с алтайскими участниками известных телепроектов

— Любому музыканту важно, чтобы люди знали его творчество, чтобы оно им нравилось. Участие в музыкальной телепрограмме — самый очевидный путь к популярности. Меня стали узнавать как артиста на улицах, обо мне узнали коллеги из шоу-бизнеса.

Я участвовал во многих телепроектах, потому что я безумно жадный до музыки человек. Живу ею 24/7. Несмотря на то, что все эти проекты были музыкальными, они отличались по смыслу. В одном мы показывали свой взгляд на классику, в другом было самым важным хорошо исполнить песню и так далее.

Телеэфиры — это бонус. Важнее общение с наставниками, членами жюри, работа над музыкальными произведениями, написание песен, придумывание новой версии для известной или легендарной песни.

Например, когда мы исполнили "Куда уходит детство", к нам подошел ее автор Александр Зацепин и сказал, что такой манере исполнения ее изначально и представлял. Для меня это была высшая похвала. За такие вещи я и ценю телепроекты. Участие в телешоу и успешная карьера — это совершенно разные вещи. И чем новее проект, тем сильнее эти понятия расходятся. Телевидение преследует свои цели. А ребята, приходя на проект, думают, что станут большими артистами. Но продюсеры после шоу начинают продвигать совсем небольшой процент участников. Чтобы сделать успешную карьеру, артисту нужна песня и грамотный менеджмент. В этом смысле ничего не изменилось. Я сейчас живу в Москве и занимаюсь музыкой. У меня сильная команда в плане менеджмента. И в моей жизни происходит то, чего я давно хотел. Мы готовим новую песню, кропотливо над ней работаем. Готовимся к следующему концерту, это будет отличный повод показать новую песню.

Иван Чебанов: в телепроектах — с детства

Проекты: "Утренняя звезда" (середина 1990-х), "СТС зажигает суперзвезду" (СТС, 2009 год), шоу "Голос" ("Первый канал", 2014 год), "X-фактор. Главная сцена" ("Россия 1", 2015 год)

Результат: вышел в финал "СТС зажигает суперзвезду".

Возраст: 30 лет

"Быть участником "Голоса" уже неинтересно"

Иван Чебанов,

финалист шоу "СТС зажигает суперзвезвезду" (2009 год):