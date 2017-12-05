Алтайский пенсионер с внучкой выиграли почти полмиллиона в шоу "Стена".

Александр Исаев, пенсионер из Камня-на-Оби, и его внучка Екатерина Беляева выиграли в шоу "Стена" почти полмиллиона рублей. Программа вышла 2 декабря на телеканале "Россия 1".
Шоу "Стена" — новый проект Андрея Малахова. В программе ведущий задает участникам вопросы. Каждый правильный ответ приносит деньги.
В новом выпуске приняли участие Александр Исаев и его 16-летняя внучка Екатерина Беляева из Камня-на-Оби. Мужчина работал шофером и увидел, что дети вынуждены ходить в школу пешком четыре километра. Александр Исаев стал бесплатно возить школьников. Эта история понравилась организаторам программы и мужчину пригласили стать участником.
Александр Исаев вместе с внучкой выиграли 476 тыс. рублей. В начале программы пенсионер сказал, что хочет потратить выигрыш на обучение внучки.
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