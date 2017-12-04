Неизвестный меценат сорвал поездку алтайского отца-одиночки на "Пусть говорят"

Сегодня, 19:35.
Жизнь

Неизвестный меценат оплатил долг по ипотеке многодетному отцу-одиночке из села Шипуново. Ранее altapress.ru писал, что Александр Баранов не может оплатить ипотеку, и его дом выставили на торги. Мужчина хотел ехать на передачу "Пусть говорят, чтобы получить помощь. Сейчас помощь уже не требуется, сообщает пресс-служба партии ЛДПР.

Кредит, деньги.
Кредит, деньги. Фото: Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

По словам депутата Евгении Боровиковой, спонсор, оплативший долг, не назвал своего имени. В ближайшие дни в село Шипуново отправятся партийный юрист и сама депутат. Они на месте решат все оставшиеся вопросы.

Многодетный отец Александр Баранов работает сторожем и получает 10 тыс. рублей. На детей ему дают 3 400 рублей. В субсидиях и льготах мужчине отказали.

С женой Александр Баранов развелся несколько лет назад. В 2013 году он вместе с ней взял в ипотеку 521 тыс. рублей,  но из-за финансовых трудностей не смог в одиночку погасить субсидию.

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