Неизвестный меценат сорвал поездку алтайского отца-одиночки на "Пусть говорят"

Неизвестный меценат оплатил долг по ипотеке многодетному отцу-одиночке из села Шипуново. Ранее altapress.ru писал, что Александр Баранов не может оплатить ипотеку, и его дом выставили на торги. Мужчина хотел ехать на передачу "Пусть говорят, чтобы получить помощь. Сейчас помощь уже не требуется, сообщает пресс-служба партии ЛДПР.
По словам депутата Евгении Боровиковой, спонсор, оплативший долг, не назвал своего имени. В ближайшие дни в село Шипуново отправятся партийный юрист и сама депутат. Они на месте решат все оставшиеся вопросы.
Многодетный отец Александр Баранов работает сторожем и получает 10 тыс. рублей. На детей ему дают 3 400 рублей. В субсидиях и льготах мужчине отказали.
С женой Александр Баранов развелся несколько лет назад. В 2013 году он вместе с ней взял в ипотеку 521 тыс. рублей, но из-за финансовых трудностей не смог в одиночку погасить субсидию.
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